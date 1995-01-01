Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Этот портативный фотоальбом предназначен для тех, кто хочет организовать и сохранить свои ценные фотографии долгие годы.

Обложка фотоальбома выполнена из прочного материала и обеспечивает надежную защиту от пыли и повреждений. Стильный дизайн добавляет благородства и элегантности вашим фотографиям.

Фотоальбом имеет клеевой переплет, что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии. При необходимости вы также можете легко снять и переместить фотографии на другие страницы.

Материал листов фотоальбома – высококачественный пластик, который обеспечивает надежную защиту ваших фотографий от пыли, влаги и повреждений, придавая им яркость и четкость.

Фотоальбом на 200 фото 10х15 см с кармашками – прекрасный выбор для организации и сохранения ваших ценных фотографий. Он является идеальным подарком для вас или ваших близких, помогая сохранить самые важные моменты в жизни на долгие годы.