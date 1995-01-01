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Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2

  • 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2
  • 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2
  • 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2
  • 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2
  • 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2
  • 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2
  • 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2
Код товара:УТ-00091525
Артикул:FA 100.023-2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 10х15 см. Внутри 50 пластиковых страниц, фотографии размещаются по 1 шт. на странице, пластиковые кармашки защищают от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяют быстро добавлять новые снимки и менять карточки местами. Серия «VVG» (Vincent Van Gogh) иронично обыгрывает знаменитые полотна великого живописца. Твердый переплет, обложка из ламинированного картона, страницы прикреплены к корешку методом термосварки.

Характеристики

  • 100 фото 10 х 15 см
  • Количество листов / страниц: 50 / 100
  • Крепление фотографий: пластиковые кармашки
  • Крепление страниц: термосварка
  • Материал обложки / страниц: картон / пластик
  • Размер альбома: 16.5 х 12.5 х 5 см
  • Вес: 210 г