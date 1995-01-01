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Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2

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Код товара: УТ-00091525 Артикул: FA 100.023-2 Код товара: УТ-00091525 Артикул: FA 100.023-2 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 100 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Размер альбома 16.5 х 12.5 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий пластиковые кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 100 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Размер альбома 16.5 х 12.5 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий пластиковые кармашки Крепление страниц термосварка Описание Компактный альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 10х15 см. Внутри 50 пластиковых страниц, фотографии размещаются по 1 шт. на странице, пластиковые кармашки защищают от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяют быстро добавлять новые снимки и менять карточки местами. Серия «VVG» (Vincent Van Gogh) иронично обыгрывает знаменитые полотна великого живописца. Твердый переплет, обложка из ламинированного картона, страницы прикреплены к корешку методом термосварки. Характеристики 100 фото 10 х 15 см

Количество листов / страниц: 50 / 100

50 / 100 Крепление фотографий: пластиковые кармашки

пластиковые кармашки Крепление страниц: термосварка

термосварка Материал обложки / страниц: картон / пластик

картон / пластик Размер альбома: 16.5 х 12.5 х 5 см

16.5 х 12.5 х 5 см Вес: 210 г Видео Наш обзор

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