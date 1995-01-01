Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото - «VVG» Van Gogh style 2
Код товара:УТ-00091525
Артикул:FA 100.023-2
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Размер альбома16.5 х 12.5 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Компактный альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 10х15 см. Внутри 50 пластиковых страниц, фотографии размещаются по 1 шт. на странице, пластиковые кармашки защищают от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяют быстро добавлять новые снимки и менять карточки местами. Серия «VVG» (Vincent Van Gogh) иронично обыгрывает знаменитые полотна великого живописца. Твердый переплет, обложка из ламинированного картона, страницы прикреплены к корешку методом термосварки.
Характеристики
- 100 фото 10 х 15 см
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: пластиковые кармашки
- Крепление страниц: термосварка
- Материал обложки / страниц: картон / пластик
- Размер альбома: 16.5 х 12.5 х 5 см
- Вес: 210 г