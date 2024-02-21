Фотоальбом Полином 200 фото 10х15 см, "SPb" Санкт-Петербург, Дом Зингера
Код товара : УТ-00074616
Артикул : FA 200.004-3
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Альбомы
Материал страниц
Пластик
Материал обложки
Бумага (картон)
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Путешествие
Количество фотографий
200 фото
Количество листов / страниц
50 / 100
Крепление фотографий
кармашки
Крепление страниц
клеевой переплет
Описание
Фотоальбом на 200 фото 10х15 см с пластиковыми кармашками. Пластиковые кармашки - это не только защита фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев. А также удобный способ быстро вставить, вынуть и поменять местами фотографии. Переплет - термосварка. Страницы пластиковые.
Фотоальбомы Полином– только для разборчивого потребителя: классические или модные – они всегда стильные. Держать такой фотоальбом в руках приятно и трогательно, ведь в нем лучшие моменты вашей жизни. А еще он:
- Сохранит Ваши воспоминания в одном месте
- Напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек
- Соберет всю семью за дружным просмотром
- Превратит ваш вечер в теплый и уютный