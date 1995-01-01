Фотоальбомы серии SPb city art (вместе с фотографиями, сделанными в Петербурге) станут отличным сувениром на память о посещении этого красивого и интересного города. Альбом вмещает 200 фотографий формата 10х15 см, по 2 фото на странице. Твердая картонная обложка, страницы белые, пластиковые, скреплены методом термосварки. Пластиковые кармашки – это удобный способ для быстрого размещения фотографий, а также защита от пыли, влаги и отпечатков пальцев. Серия SPb city art выпускается в нескольких размерах и вариантах дизайна.

Характеристики