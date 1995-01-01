Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
Код товара:УТ-00090064
Артикул:FA 200.017-4
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Размер альбома23 х 18.5 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Альбом для фотографий 10х15 см с пластиковыми кармашками. Пластиковые кармашки – это удобный способ для быстрого размещения фотографий, а также защита их от пыли, влаги и отпечатков пальцев. Твердая картонная обложка, страницы белые, пластиковые, прикреплены методом термосварки. Серия Flora Art выпускается в нескольких вариантах дизайна: Розы, Колокольчики и Пионы.
Характеристики
- Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: пластиковые кармашки
- Крепление страниц: термосварка
- Материал обложки / страниц: картон / пластик