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Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики

  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
  • 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики
Код товара:УТ-00090064
Артикул:FA 200.017-4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом для фотографий 10х15 см с пластиковыми кармашками. Пластиковые кармашки – это удобный способ для быстрого размещения фотографий, а также защита их от пыли, влаги и отпечатков пальцев. Твердая картонная обложка, страницы белые, пластиковые, прикреплены методом термосварки. Серия Flora Art выпускается в нескольких вариантах дизайна: Розы, Колокольчики и Пионы.

Характеристики

  • Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см
  • Количество листов / страниц: 50 / 100
  • Крепление фотографий: пластиковые кармашки
  • Крепление страниц: термосварка
  • Материал обложки / страниц: картон / пластик