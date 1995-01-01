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Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, Flora Art - Колокольчики

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Код товара: УТ-00090064 Артикул: FA 200.017-4 Код товара: УТ-00090064 Артикул: FA 200.017-4 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Размер альбома 23 х 18.5 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий пластиковые кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Размер альбома 23 х 18.5 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий пластиковые кармашки Крепление страниц термосварка Описание Альбом для фотографий 10х15 см с пластиковыми кармашками. Пластиковые кармашки – это удобный способ для быстрого размещения фотографий, а также защита их от пыли, влаги и отпечатков пальцев. Твердая картонная обложка, страницы белые, пластиковые, прикреплены методом термосварки. Серия Flora Art выпускается в нескольких вариантах дизайна: Розы, Колокольчики и Пионы. Характеристики Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см

23 х 18.5 х 5 см Количество листов / страниц: 50 / 100

50 / 100 Крепление фотографий: пластиковые кармашки

пластиковые кармашки Крепление страниц: термосварка

термосварка Материал обложки / страниц: картон / пластик Видео Наш обзор

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