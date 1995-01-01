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Фотоальбом Полином 100 фото 10х15 см - Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге

  • 100 фото 10х15 см - Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге
  • 100 фото 10х15 см - Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге
  • 100 фото 10х15 см - Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге
  • 100 фото 10х15 см - Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге
  • 100 фото 10х15 см - Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге
  • 100 фото 10х15 см - Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге
  • 100 фото 10х15 см - Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге
Код товара:УТ-00080497
Артикул:FA 100.027-1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом для фото 10х15 см с пластиковыми кармашками. Пластиковые кармашки это не только защита фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев. А также удобный способ быстро вставить, вынуть и поменять местами фотографии. ​Держать такой фотоальбом в руках приятно и трогательно, ведь в нем лучшие моменты вашей жизни. Переплет - термосварка. Страницы пластиковые.

Преимущества:

  • Сохранит Ваши воспоминания в одном месте
  • Напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек
  • Соберет всю семью за дружным просмотром
  • Превратит ваш вечер в теплый и уютный

Характеристики:

  • Размер фотоальбома: 16,5 х 12 х 5 см
  • Вес: 210 гр.
  • Количество листов: 50
  • Количество фотографий: 100