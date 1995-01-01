Фотоальбом для фото 10х15 см с пластиковыми кармашками. Пластиковые кармашки это не только защита фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев. А также удобный способ быстро вставить, вынуть и поменять местами фотографии. ​Держать такой фотоальбом в руках приятно и трогательно, ведь в нем лучшие моменты вашей жизни. Переплет - термосварка. Страницы пластиковые.

Преимущества:

Сохранит Ваши воспоминания в одном месте

Напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек

Соберет всю семью за дружным просмотром

Превратит ваш вечер в теплый и уютный

Характеристики: