Компактный альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 10х15 см. Внутри 50 пластиковых страниц, фотографии размещаются по 1 шт. на странице, пластиковые кармашки защищают от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяют быстро добавлять новые снимки и менять карточки местами. Обложка украшена милым рисованным мышонком, обнимающим булочку – такой дизайн хорошо подойдет, к примеру, для фотографий вашего малыша. Твердый переплет, обложка из ламинированного картона, страницы прикреплены к корешку методом термосварки.

Характеристики