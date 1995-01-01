Фотоальбом Полином 100 фото 10х15 см - "magic view" Замок
Код товара:УТ-00080941
Артикул:FA 100.019-2
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Размер альбома16,5 х 12 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Фотоальбом для фото 10х15 см с пластиковыми кармашками. Пластиковые кармашки это не только защита фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев. А также удобный способ быстро вставить, вынуть и поменять местами фотографии. Держать такой фотоальбом в руках приятно и трогательно, ведь в нем лучшие моменты вашей жизни. Переплет - термосварка. Страницы пластиковые.
Преимущества:
- Сохранит Ваши воспоминания в одном месте
- Напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек
- Соберет всю семью за дружным просмотром
- Превратит ваш вечер в теплый и уютный
Характеристики:
- Размер фотоальбома: 16,5 х 12 х 5 см
- Вес: 210 гр.
- Количество листов: 50
- Количество фотографий: 100