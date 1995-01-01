Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
Код товара:УТ-00090060
Артикул:FA 100.007-2
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Размер альбома16.5 х 13 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Фотоальбом для 100 фотографий формата 10х15 см. Серия Flora Art включает несколько вариантов обложки с цветочными узорами. Данная модель украшена цветами магнолии. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы – из белого пластика, переплет – на основе термосварки. Фотографии располагаются в прозрачных кармашках, что защищает их от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяет легко и удобно размещать их в альбоме, менять местами. Это очень компактный альбом, с 1 фото на странице.
Характеристики
- Размер альбома: 16.5 х 13 х 5 см
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: пластиковые кармашки
- Крепление страниц: термосварка
- Материал обложки / страниц: ламинированный картон / пластик