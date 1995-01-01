Фотоальбом для 100 фотографий формата 10х15 см. Серия Flora Art включает несколько вариантов обложки с цветочными узорами. Данная модель украшена цветами магнолии. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы – из белого пластика, переплет – на основе термосварки. Фотографии располагаются в прозрачных кармашках, что защищает их от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяет легко и удобно размещать их в альбоме, менять местами. Это очень компактный альбом, с 1 фото на странице.

Характеристики