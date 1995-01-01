Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия

  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
  • 10х15 см 100 фото, Flora Art - Магнолия
Код товара:УТ-00090060
Артикул:FA 100.007-2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фотоальбом для 100 фотографий формата 10х15 см. Серия Flora Art включает несколько вариантов обложки с цветочными узорами. Данная модель украшена цветами магнолии. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы – из белого пластика, переплет – на основе термосварки. Фотографии располагаются в прозрачных кармашках, что защищает их от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяет легко и удобно размещать их в альбоме, менять местами. Это очень компактный альбом, с 1 фото на странице.

Характеристики

  • Размер альбома: 16.5 х 13 х 5 см
  • Количество листов / страниц: 50 / 100
  • Крепление фотографий: пластиковые кармашки
  • Крепление страниц: термосварка
  • Материал обложки / страниц: ламинированный картон / пластик