Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
Код товара:УТ-00087913
Артикул:FA 100.012-1
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаПутешествие
Размер альбома16.5 х 13 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Миниатюрный альбом для 100 фотографий формата 10х15 см. Белые пластиковые страницы с кармашками, которые защищают фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев, по 1 фотографии на странице. Обложка из ламинированного картона, переплет: термосварка, 50 листов. Дизайн: Огоньки.
Характеристики
- Размер альбома: 16.5 х 13 х 5 см
- Вес: 210 г
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: пластиковые кармашки
- Крепление страниц: термосварка
- Материал обложки / страниц: ламинированный картон / пластик