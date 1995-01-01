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Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки

  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки
Код товара:УТ-00087913
Артикул:FA 100.012-1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Миниатюрный альбом для 100 фотографий формата 10х15 см. Белые пластиковые страницы с кармашками, которые защищают фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев, по 1 фотографии на странице. Обложка из ламинированного картона, переплет: термосварка, 50 листов. Дизайн: Огоньки.

Характеристики

  • Размер альбома: 16.5 х 13 х 5 см
  • Вес: 210 г
  • Количество листов / страниц: 50 / 100
  • Крепление фотографий: пластиковые кармашки
  • Крепление страниц: термосварка
  • Материал обложки / страниц: ламинированный картон / пластик