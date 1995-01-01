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Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото Cosmo Sketch - Огоньки

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Код товара: УТ-00087913 Артикул: FA 100.012-1 Код товара: УТ-00087913 Артикул: FA 100.012-1 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 100 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Путешествие Размер альбома 16.5 х 13 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий пластиковые кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 100 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Путешествие Размер альбома 16.5 х 13 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий пластиковые кармашки Крепление страниц термосварка Описание Миниатюрный альбом для 100 фотографий формата 10х15 см. Белые пластиковые страницы с кармашками, которые защищают фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев, по 1 фотографии на странице. Обложка из ламинированного картона, переплет: термосварка, 50 листов. Дизайн: Огоньки. Характеристики Размер альбома: 16.5 х 13 х 5 см

16.5 х 13 х 5 см Вес: 210 г

Количество листов / страниц: 50 / 100

50 / 100 Крепление фотографий: пластиковые кармашки

пластиковые кармашки Крепление страниц: термосварка

термосварка Материал обложки / страниц: ламинированный картон / пластик Видео Наш обзор

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