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    Фотоальбом Полином 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"

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    Код товара : УТ-00076062

    Артикул : FA 100.026-2

    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"
    • 10х15 см 100 фото, "SPb city art: violet"

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    290 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Фотоальбом на 100 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Этот портативный фотоальбом предназначен для тех, кто хочет организовать и сохранить свои ценные фотографии долгие годы.

    Обложка фотоальбома выполнена из прочного материала и обеспечивает надежную защиту от пыли и повреждений. Стильный дизайн добавляет благородства и элегантности вашим фотографиям.

    Фотоальбом имеет клеевой переплет, что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии. При необходимости вы также можете легко снять и переместить фотографии на другие страницы.

    Материал листов фотоальбома – высококачественный пластик, который обеспечивает надежную защиту ваших фотографий от пыли, влаги и повреждений, придавая им яркость и четкость.

    Фотоальбом на 100 фото 10х15 см с кармашками – прекрасный выбор для организации и сохранения ваших ценных фотографий. Он является идеальным подарком для вас или ваших близких, помогая сохранить самые важные моменты в жизни на долгие годы.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.