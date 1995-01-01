Жидкость для генератора дыма PMI Vanishing Formula Refill 100 мл
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Описание
Набор PMI Vanishing Formula – это быстрорастворимая формула «Исчезающий туман», разработанная для дым-машины SmokeNINJA PRO, которая позволяет создавать эффект дыма без выпадения осадков на настольных декорациях, миниатюрах, товарах и людях (в портретной съемке). Формула испаряется при комнатной температуре, не оставляя стойких следов. В данную позицию входит только флакон с жидкостью – на тот случай, если у вас уже есть специальная испарительная камера (с розовой маркировкой) и носик Amplifier Nozzle.
Революционная система создания тумана без масляных следов и без срабатывания детекторов дыма
В отличие от традиционных жидкостей для создания тумана, которые оставляют липкие следы и накапливают дымку в воздухе, наша усовершенствованная быстросохнущая формула разработана для быстрого испарения с поверхностей, оставляя ваши декорации, товары и оборудование чистыми.
Отсутствие стойких следов
В режиме «сухой лед» туман, образующийся на поверхностях, начнет испаряться через 2 минуты, а полное испарение завершится примерно через 45 минут (при комнатной температуре и нормальной вентиляции). На большинстве распространенных поверхностей, включая миниатюрные фигурки, лакокрасочные покрытия и предметы роскоши, не останется стойких следов.
Компания PMI составила список допустимых материалов и поверхностей, хорошо сочетающихся с формулой «Исчезающий туман». Ссылка на список поставляется производителем в виде QR-кода на карточке с инструкцией, которая вложена в коробку с набором.
Датчики дыма не реагируют
Благодаря формуле «Исчезающий туман», если носик дым-машины находится на расстоянии более 2.5 м от фотоэлектрических / оптических датчиков, они не сработают, так как полное рассеивание происходит в пределах 2.4 м. Тепловые датчики не срабатывают в принципе, так как туман холодный, датчики частиц также не реагируют на дым Vanishing Formula при соблюдении безопасной дистанции в 2.5 метра.
Отсутствие дымки в помещении
Благодаря формуле «Исчезающий туман» даже при длительном использовании в помещении не образуется стойкая, заполняющая все дымка, которая требует продолжительного проветривания. Это позволяет фотографам и видеографам снимать без перерывов – столько, сколько им нужно. При этом сохраняется красивая текстура стелющегося дыма / тумана.
PMI Vanishing Formula может использоваться со всеми насадками для SmokeNINJA PRO, включая дымовой жилет и набор для создания мыльных пузырей с дымом.
Идеально подходит для:
- Съемки миниатюр, фигурок, кинематографических диорам
- Настольной фото- и видеосъемки еды и различных товаров
- Студийных фотографов, которым необходимо проводить портретные съемки в помещении
- Фотографов, работающих на мероприятиях, которым необходимо избежать срабатывания дымовых датчиков
Не подходит: для заполнения помещения «кинематографическим» дымом. Если вам нужно заполнить дымом / туманом большие площади, используйте Cloud Formula.
Важные примечания
1. Не смешивайте жидкости, используйте отдельные испарительные камеры. Если использовать Vanishing Formula в камере, где раньше была другая дымовая жидкость (Cloud Formula), состав станет нестабильным и потеряет большую часть своих качеств.
2. Всегда используйте носик Amplifier Nozzle. Vanishing Formula очень чувствительна к температуре. Без специального носика дым потеряет свою плотность и будет рассеиваться слишком быстро.
3. Хранить в закрытом виде. Vanishing Formula испарится, если хранить ее длительное время внутри дым-машины. После использования извлеките испарительную камеру с жидкостью и храните ее в закрытой защитной капсуле.
4. Предназначена только для SmokeNINJA PRO. Использование с другими испарителями (SmokeGENIE, SmokeNINJA v1) может привести к протечкам жидкости.
Полный список материалов, с которыми можно или нельзя использовать Vanishing Formula:
|
Тип материала
|
Отлично подходит
|
Частично подходит
|
Плохо подходит
|
ABS-пластик
|
Да
|
ПВХ
|
Да
|
Поликарбонат
|
Да
|
Полиуретан
|
Да
|
Полипропилен
|
Да
|
PEEK
|
Да
|
PETG
|
Да
|
Нержавеющая сталь
|
Да
|
Алюминий
|
Да
|
Хром сталь
|
Да
|
Никель
|
Да
|
Золото
|
Да
|
Серебро
|
Да
|
Медь
|
Да
|
Железо
|
Да
|
Стекло
|
Дым полностью испарится с чистого стекла в течение 30 минут. Если поверхность стекла жирная, отпечатки пальцев станут видны после нанесения.
|
Синтетическая кожа
|
Да
|
Веган / ПУ кожа
|
Да
|
Обработанная кожа
|
Да
|
Натуральная необработанная кожа
|
Не подходит
|
Акриловые краски
|
Да
|
Затвердевшие эмалевые краски
|
Да
|
Полиуретановое покрытие на водной основе
(например, Minwax Polycrylic)
|
Да
|
2K (двухкомпонентные) Полиуретаны
|
Да
|
УФ-отверждаемые прозрачные лаки
|
Да
|
Конверсионные лаки
|
Да
|
Полиэстеровые прозрачные лаки
|
Да
|
Шеллак
|
Не подходит
|
Воски/Масла для разделочных досок
|
Не подходит
|
Нитроцеллюлозные спреи
|
Не подходит
|
Необработанная, неокрашенная древесина / Пробковые доски
|
Не подходит
|
Нитроцеллюлозный лак
|
Не подходит