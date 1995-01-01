Набор PMI Vanishing Formula Kit – это быстрорастворимая формула «Исчезающий туман», разработанная для дым-машины SmokeNINJA PRO, которая позволяет создавать эффект дыма без выпадения осадков на настольных декорациях, миниатюрах, товарах и людях (в портретной съемке). Формула испаряется при комнатной температуре, не оставляя стойких следов.

Революционная система создания тумана без масляных следов и без срабатывания детекторов дыма

В отличие от традиционных жидкостей для создания тумана, которые оставляют липкие следы и накапливают дымку в воздухе, наша усовершенствованная быстросохнущая формула разработана для быстрого испарения с поверхностей, оставляя ваши декорации, товары и оборудование чистыми.

Отсутствие стойких следов

В режиме «сухой лед» туман, образующийся на поверхностях, начнет испаряться через 2 минуты, а полное испарение завершится примерно через 45 минут (при комнатной температуре и нормальной вентиляции). На большинстве распространенных поверхностей, включая миниатюрные фигурки, лакокрасочные покрытия и предметы роскоши, не останется стойких следов.

Компания PMI составила список допустимых материалов и поверхностей, хорошо сочетающихся с формулой «Исчезающий туман». Ссылка на список поставляется производителем в виде QR-кода на карточке с инструкцией, которая вложена в коробку с набором.

Датчики дыма не реагируют

Благодаря формуле «Исчезающий туман», если носик дым-машины находится на расстоянии более 2.5 м от фотоэлектрических / оптических датчиков, они не сработают, так как полное рассеивание происходит в пределах 2.4 м. Тепловые датчики не срабатывают в принципе, так как туман холодный, датчики частиц также не реагируют на дым Vanishing Formula при соблюдении безопасной дистанции в 2.5 метра.

Отсутствие дымки в помещении

Благодаря формуле «Исчезающий туман» даже при длительном использовании в помещении не образуется стойкая, заполняющая все дымка, которая требует продолжительного проветривания. Это позволяет фотографам и видеографам снимать без перерывов – столько, сколько им нужно. При этом сохраняется красивая текстура стелющегося дыма / тумана.

PMI Vanishing Formula может использоваться со всеми насадками для SmokeNINJA PRO, включая дымовой жилет и набор для создания мыльных пузырей с дымом.

Идеально подходит для:

Съемки миниатюр, фигурок, кинематографических диорам

Настольной фото- и видеосъемки еды и различных товаров

Студийных фотографов, которым необходимо проводить портретные съемки в помещении

Фотографов, работающих на мероприятиях, которым необходимо избежать срабатывания дымовых датчиков

Не подходит: для заполнения помещения «кинематографическим» дымом. Если вам нужно заполнить дымом / туманом большие площади, используйте Cloud Formula.

В комплект входит:

Флакон со 100 мл жидкости Vanishing Formula

Испарительная камера

Носик Amplifier Nozzle

Важные примечания

1. Не смешивайте жидкости, используйте отдельные испарительные камеры. В комплекте специально идет испарительная камера с розовой маркировкой. Если использовать Vanishing Formula в камере, где раньше была другая дымовая жидкость (например, Cloud Formula), состав станет нестабильным и потеряет большую часть своих качеств.

2. Всегда используйте носик Amplifier Nozzle. Vanishing Formula очень чувствительна к температуре. Без специального носика дым потеряет свою плотность и будет рассеиваться слишком быстро.

3. Хранить в закрытом виде. Vanishing Formula испарится, если хранить ее длительное время внутри дым-машины. После использования извлеките испарительную камеру с жидкостью и храните ее в закрытой защитной капсуле.

4. Предназначена только для SmokeNINJA PRO. Использование с другими испарителями (SmokeGENIE, SmokeNINJA v1) может привести к протечкам жидкости.

Полный список материалов, с которыми можно или нельзя использовать Vanishing Formula: