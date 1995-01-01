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Комплект PMI Vanishing Formula Kit: 100 мл жидкости для генератора дыма

  • Vanishing Formula Kit: 100 мл жидкости для генератора дыма
  • Vanishing Formula Kit: 100 мл жидкости для генератора дыма
  • Vanishing Formula Kit: 100 мл жидкости для генератора дыма
  • Vanishing Formula Kit: 100 мл жидкости для генератора дыма
  • Vanishing Formula Kit: 100 мл жидкости для генератора дыма
Код товара:УТ-00096437
Артикул:PMI_AC_VNHKT

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Набор PMI Vanishing Formula Kit – это быстрорастворимая формула «Исчезающий туман», разработанная для дым-машины SmokeNINJA PRO, которая позволяет создавать эффект дыма без выпадения осадков на настольных декорациях, миниатюрах, товарах и людях (в портретной съемке). Формула испаряется при комнатной температуре, не оставляя стойких следов.

Революционная система создания тумана без масляных следов и без срабатывания детекторов дыма
В отличие от традиционных жидкостей для создания тумана, которые оставляют липкие следы и накапливают дымку в воздухе, наша усовершенствованная быстросохнущая формула разработана для быстрого испарения с поверхностей, оставляя ваши декорации, товары и оборудование чистыми.

Отсутствие стойких следов
В режиме «сухой лед» туман, образующийся на поверхностях, начнет испаряться через 2 минуты, а полное испарение завершится примерно через 45 минут (при комнатной температуре и нормальной вентиляции). На большинстве распространенных поверхностей, включая миниатюрные фигурки, лакокрасочные покрытия и предметы роскоши, не останется стойких следов.

Компания PMI составила список допустимых материалов и поверхностей, хорошо сочетающихся с формулой «Исчезающий туман». Ссылка на список поставляется производителем в виде QR-кода на карточке с инструкцией, которая вложена в коробку с набором.

Датчики дыма не реагируют
Благодаря формуле «Исчезающий туман», если носик дым-машины находится на расстоянии более 2.5 м от фотоэлектрических / оптических датчиков, они не сработают, так как полное рассеивание происходит в пределах 2.4 м. Тепловые датчики не срабатывают в принципе, так как туман холодный, датчики частиц также не реагируют на дым Vanishing Formula при соблюдении безопасной дистанции в 2.5 метра.

Отсутствие дымки в помещении
Благодаря формуле «Исчезающий туман» даже при длительном использовании в помещении не образуется стойкая, заполняющая все дымка, которая требует продолжительного проветривания. Это позволяет фотографам и видеографам снимать без перерывов – столько, сколько им нужно. При этом сохраняется красивая текстура стелющегося дыма / тумана.

PMI Vanishing Formula может использоваться со всеми насадками для SmokeNINJA PRO, включая дымовой жилет и набор для создания мыльных пузырей с дымом.

Идеально подходит для:

  • Съемки миниатюр, фигурок, кинематографических диорам
  • Настольной фото- и видеосъемки еды и различных товаров
  • Студийных фотографов, которым необходимо проводить портретные съемки в помещении
  • Фотографов, работающих на мероприятиях, которым необходимо избежать срабатывания дымовых датчиков

Не подходит: для заполнения помещения «кинематографическим» дымом. Если вам нужно заполнить дымом / туманом большие площади, используйте Cloud Formula.

В комплект входит:

  • Флакон со 100 мл жидкости Vanishing Formula
  • Испарительная камера
  • Носик Amplifier Nozzle

Важные примечания

1. Не смешивайте жидкости, используйте отдельные испарительные камеры. В комплекте специально идет испарительная камера с розовой маркировкой. Если использовать Vanishing Formula в камере, где раньше была другая дымовая жидкость (например, Cloud Formula), состав станет нестабильным и потеряет большую часть своих качеств.

2. Всегда используйте носик Amplifier Nozzle. Vanishing Formula очень чувствительна к температуре. Без специального носика дым потеряет свою плотность и будет рассеиваться слишком быстро.

3. Хранить в закрытом виде. Vanishing Formula испарится, если хранить ее длительное время внутри дым-машины. После использования извлеките испарительную камеру с жидкостью и храните ее в закрытой защитной капсуле.

4. Предназначена только для SmokeNINJA PRO. Использование с другими испарителями (SmokeGENIE, SmokeNINJA v1) может привести к протечкам жидкости.

Полный список материалов, с которыми можно или нельзя использовать Vanishing Formula:

Тип материала

Отлично подходит

Частично подходит

Плохо подходит

ABS-пластик

Да

ПВХ

Да

Поликарбонат

Да

Полиуретан

Да

Полипропилен

Да

PEEK

Да

PETG

Да

Нержавеющая сталь

Да

Алюминий

Да

Хром сталь

Да

Никель

Да

Золото

Да

Серебро

Да

Медь

Да

Железо

Да

Стекло

Дым полностью испарится с чистого стекла в течение 30 минут. Если поверхность стекла жирная, отпечатки пальцев станут видны после нанесения.

Синтетическая кожа

Да

Веган / ПУ кожа

Да

Обработанная кожа

Да

Натуральная необработанная кожа

Не подходит

Акриловые краски

Да

Затвердевшие эмалевые краски

Да

Полиуретановое покрытие на водной основе

(например, Minwax Polycrylic)

Да

2K (двухкомпонентные) Полиуретаны

Да

УФ-отверждаемые прозрачные лаки

Да

Конверсионные лаки

Да

Полиэстеровые прозрачные лаки

Да

Шеллак

Не подходит

Воски/Масла для разделочных досок

Не подходит

Нитроцеллюлозные спреи

Не подходит

Необработанная, неокрашенная древесина / Пробковые доски

Не подходит

Нитроцеллюлозный лак

Не подходит