Создавайте эффекты сухого льда («жидкий» стелющийся дым), дымки, тумана и пара с помощью SmokeNinja Pro — портативного генератора дыма с питанием от аккумулятора, разработанного для фотографов, видеографов и создателей контента. Trident Kit – это суперкомплект, включающий в себя 3 SmokeNinja Pro и док-станцию Trident, которая позволяет объединить их вместе для генерации с утроенной силой –особенно актуально при использовании на открытом воздухе. Комплект Trident обеспечивает мощность, сопоставимую с мощностью 1500 Вт дым-машины, позволяя создавать дым на площади до 190 м² за 1 минуту.

Для быстрого и равномерного заполнения дымкой большого помещения вы также можете расположить генераторы SmokeNinja Pro в разных местах и одновременно запустить их с помощью пульта Magic Remote (пульт может работать с 10 генераторами одновременно). Заполнению также способствуют насадки Haze Fan с технологией Haze Blending: они создают легкую мелкодисперсную дымку, которая, будучи подсвеченной, придает изображению настоящую кинематографичность.

Основные отличия от обычного SmokeNinja: SmokeNinja Pro оснащен улучшенной защитой от перегрева, что обеспечивает более продолжительную работу генератора – до 3 минут (1 мин. у обычного SmokeNinja). Время вынужденного простоя на охлаждение системы также сократилось. При этом SmokeNinja Pro остается таким же безопасным устройством: дым и пар из него не вызывают раздражения, ожогов глаз и слизистых, не обладают запахом, не содержат канцерогенов. Жидкость изготавливается из натуральных компонентов (растительный глицерин и пропиленгликоль). Безопасность подтверждается одобрением от Actors' Equity Association («Ассоциация актерского капитала», профсоюз американских театральных актеров) и SGS (транснациональная сертификационная компания со штаб-квартирой в Швейцарии).

Важно: Для безопасного использования необходимо заправлять генератор только оригинальной жидкостью PMI Cloud Formula. Другие жидкости для дыма не будут работать корректно и могут вызывать нежелательные эффекты – как для самого генератора, так и для здоровья окружающих.

Другие особенности:

Высокая мощность, сопоставимая дым-машиной 1500 Вт, и при этом полная автономность

1500 Вт, и при этом полная автономность Исключительная компактность: генераторы легко маскируются в декорациях, не занимают много места в багаже

4 предустановки «жидкий» дым, дымка, туман и пар (нет тонкой настройки интенсивности испарения и обдува, как у SmokeGENIE)

Burst режим: непрерывный 180-секундный поток дыма

Умный интерфейс: с помощью цветных светодиодных полос вы можете в режиме реального времени видеть, сколько осталось до перегрева, а также скорость восстановления

Высокоэффективная технология камеры: потребляет всего 0.5 мл дымовой жидкости в минуту, обеспечивая 200 минут работы на одном флаконе объемом 100 мл.

Большой ресурс: испарительная камера выдерживает более 100 часов работы (после отказа заменяется на аналогичную).

Магнитное крепление + крепление на винт 1/4"

Бесшумные вентилятор (менее 20 дБ)

В комплект Trident Kit входит:

генератор SmokeNinja Pro – 3 шт.

док-станция NINJA Trident – 1 шт.

вентиляторная насадка Haze Fan Nozzle – 3 шт.

пульт дистанционного управления Magic Remote (до 10 устройств одновременно) – 1 шт.

сменная камера для испарения дыма (Chamber) – 3 шт.

флакон Cloud Formula 100 мл (11 заправок, около 200 минут работы в максимальном режиме) – 2 шт.

набор насадок для формирования текстуры дыма Smoke-Shaping Nozzle Kit – 3 шт.

блокиратор жидкости Liquid Blocker (предотвращает выделение мелких брызг жидкости во время работы) – 3 шт.

зарядный кабель USB-C – 3 шт.

адаптер для крепления 1/4"-20 – 3 шт.

магнитное крепление – 3 шт.

аккумулятор типа 18650 – 3 шт.

зарядное устройство для 4 батарей 18650 – 1 шт.

защитный кейс для всего комплекта

Аксессуары, доступные отдельно:

Wired Button – проводной пульт дистанционного управления, подключается через USB-C порт

DMX Module – радиомодуль для профессионального управления устройством через Wireless DMX или Lumenradio CRMX

Bubble Kit (Nozzle + Formula) – насадка и жидкость для создания мыльных пузырей, заполненных дымом

Smoke Vest – жилет на тело (надевается на актера)

SMC Extension – удлинители и разветвители, позволяющие провести силиконовые трубки-дымопроводы по различным декорациям

Характеристики