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Генератор дыма PMI SmokeNINJA Pro

  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
  • SmokeNINJA Pro
Код товара:УТ-00089441
Артикул:PMI_NJ_PROKT

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Создавайте эффекты сухого льда («жидкий» стелющийся дым), дымки, тумана и пара с помощью SmokeNinja Pro — портативного беспроводного генератора дыма с питанием от аккумулятора, разработанного для фотографов, видеографов и создателей контента.

Основные отличия от обычного SmokeNinja: SmokeNinja Pro оснащен улучшенной защитой от перегрева, что обеспечивает более продолжительную работу генератора – до 3 минут (1 мин. у обычного SmokeNinja). Время вынужденного простоя на охлаждение системы также сократилось. При этом SmokeNinja Pro остается таким же безопасным устройством: дым и пар из него не вызывают раздражения, ожогов глаз и слизистых, не обладают запахом, не содержат канцерогенов. Жидкость изготавливается из натуральных компонентов (растительный глицерин и пропиленгликоль). Безопасность подтверждается одобрением от Actors' Equity Association (Ассоциация актерского капитала, профсоюз американских театральных актеров) и SGS (транснациональная сертификационная компания со штаб-квартирой в Швейцарии).

Важно: Для безопасного использования необходимо заправлять генератор только оригинальной жидкостью PMI Cloud Formula. Другие жидкости для дыма не будут работать корректно и могут вызывать нежелательные эффекты – как для самого генератора, так и для здоровья окружающих.

Другие особенности:

  • Исключительная компактность: легко маскируется в декорациях, не занимает много места в багаже
  • 4 предустановки «жидкий» дым, дымка, туман и пар (нет тонкой настройки интенсивности испарения и обдува, как у SmokeGENIE)
  • Burst режим: непрерывный 180-секундный поток дыма
  • Умный интерфейс: с помощью цветных светодиодных полос вы можете в режиме реального времени видеть, сколько осталось до перегрева, а также скорость восстановления
  • Высокоэффективная технология камеры: потребляет всего 0.5 мл дымовой жидкости в минуту, обеспечивая 200 минут работы на одном флаконе объемом 100 мл.
  • Большой ресурс: испарительная камера выдерживает более 100 часов работы (после отказа заменяется на аналогичную).
  • Магнитное крепление + крепление на винт 1/4"

В базовый комплект входят:

  • генератор SmokeNinja Pro
  • пульт дистанционного управления
  • сменная камера для испарения дыма (Chamber)
  • флакон Cloud Formula 100 мл (11 заправок, около 200 минут работы в максимальном режиме)
  • набор насадок для формирования текстуры дыма Smoke-Shaping Nozzle Kit
  • блокиратор жидкости Liquid Blocker (предотвращает выделение мелких брызг жидкости во время работы)
  • зарядный кабель USB-C
  • адаптер для крепления 1/4"-20
  • магнитное крепление
  • аккумулятор типа 18650
  • защитный чехол для хранения и переноски

Аксессуары, доступные отдельно:

  • Haze Fan Nozzle – насадка с вентилятором для быстрого затуманивания больших помещений, сопрягается по Bluetooth
  • Wired Button – проводной пульт дистанционного управления, подключается через USB-C порт
  • Magic Remote – радиопульт ДУ, позволяющий запускать до 10 генераторов одновременно
  • DMX Module – радиомодуль для профессионального управления устройством через Wireless DMX или Lumenradio CRMX
  • Ninja Trident – держатель для 3 генераторов SmokeNinja Pro, позволяет утроить генерацию дыма (наиболее актуально для масштабных сцен под открытым небом)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula) – насадка и жидкость для создания мыльных пузырей, заполненных дымом
  • Smoke Vest – жилет на тело (надевается на актера)
  • SMC Extension – удлинители и разветвители, позволяющие провести силиконовые трубки-дымопроводы по различным декорациям

Характеристики

  • Размеры: 162 х 61 х 36 мм
  • Вес: 180 г (только корпус), 280 г (с испарительной камерой и аккумуляторами)
  • Время работы на 1 заряде: 20 мин.
  • Время зарядки: 1.5 часа (возможна быстрая смена батарей)
  • Требования к батареям для генератора дыма: тип 18650, емкость от 3300 мАч, напряжение 3.7 В, ток разряда 10А, плоский плюс, без защиты
  • Требования к батареям для пульта дистанционного управления: тип 23A, напряжение 12 В