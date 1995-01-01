Создавайте потрясающе большие мыльные пузыри, заполненные плотным белоснежным дымом, с помощью этого набора и генераторов дыма PMI SmokeNINJA или SmokeNINJA Pro или SmokeNINJA Pro V2, а с дополнительной насадкой Haze Nozzle можно создать настоящий дождь из мелких пузырьков, напоминающих снежинки. В комплект входит: флакон со 100 мл специальной жидкости PMI Extra Strong Bubble Formula, чаша для жидкости, чистящая салфетка, собственно насадка для формирования мыльных пузырей, а также две изогнутых насадки Curved Nozzle. Генераторы дыма и Haze Nozzle продаются отдельно.

Рекомендуется использовать генераторы SmokeNINJA Pro (V1 или V2), так как они более мощные и могут непрерывно работать продолжительное время. Данный комплект работает с ручной подачей: носик опускается в чашу с жидкостью, после чего можно выдувать пузыри. И дым, и мыльная жидкость полностью безопасны для людей и животных.