Переходное кольцо PIXAERO Mobus: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца PIXAERO Mobus предназначены для крепления телесуфлеров на камеру. Они обеспечивают удобство и простоту использования, позволяя быстро и легко надевать и снимать суфлер с объектива одним движением.

Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO Mobus позволяет снимать в движении с рук или стедикама, обеспечивая стабильность и качество изображения.

Совместимость с объективами

Переходное кольцо PIXAERO Mobus совместимо с объективами, имеющими резьбу для крепления светофильтра. Диаметр резьбы всегда маркируется, что позволяет подобрать подходящее кольцо для вашего объектива.

Выбирая переходное кольцо PIXAERO Mobus, вы получаете удобное, надежное и быстрое крепление для своего телесуфлера, которое позволит вам комфортно и эффективно работать на съемочной площадке.