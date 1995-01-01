Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, на объектив 67 мм
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Описание
Переходное кольцо PIXAERO Mobus: быстросъемное и надежное крепление
Быстросъемные кольца PIXAERO Mobus предназначены для крепления телесуфлеров на камеру. Они обеспечивают удобство и простоту использования, позволяя быстро и легко надевать и снимать суфлер с объектива одним движением.
Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO Mobus позволяет снимать в движении с рук или стедикама, обеспечивая стабильность и качество изображения.
Совместимость с объективами
Переходное кольцо PIXAERO Mobus совместимо с объективами, имеющими резьбу для крепления светофильтра. Диаметр резьбы всегда маркируется, что позволяет подобрать подходящее кольцо для вашего объектива.
Выбирая переходное кольцо PIXAERO Mobus, вы получаете удобное, надежное и быстрое крепление для своего телесуфлера, которое позволит вам комфортно и эффективно работать на съемочной площадке.