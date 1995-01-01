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Телесуфлер Pixaero Tabus 2 для планшета, складной

  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
  • Tabus 2 для планшета, складной
Код товара:УТ-00092002
Артикул:TABUS 2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Телесуфлер Pixaero Tabus 2 состоит из каркаса с полупрозрачным зеркалом (пропускание 70/30) и магнитным креплением для устройства с текстом – смартфона или планшета, планшет предпочтительнее – с ним вы можете комфортно пользоваться суфлером с расстояния до 10 метров. Текст выводится на мобильное устройство с помощью приложения SUFLER.PRO, при покупке выдается 1 год предоплаченной подписки на тариф PRO+. Текст перелистывается с заданной скоростью, либо с помощью автоматического распознавания речи: по мере прочтения. Вы также можете помогать себе Blutooth пультом (в комплекте): ставить на паузу, перелистывать «главы», и так далее. Размер шрифта регулируется.

Снимать видео можно как на смартфон, так и на зеркальную / беззеркальную камеру, однако крепления для них не входят в базовый комплект и продаются отдельно: вы можете выбрать то, которое нужно именно вам.

Основные особенности:

Удобно брать с собой
Складная конструкция помещается в тонком кейсе – удобно брать с собой на съемки.

Подготовка к работе за пару минут
Другие планшетные суфлеры большие и громоздкие, либо крепятся на объектив, что может привести к его поломке. Мы не рекомендуем крепить такой вес на объектив, поэтому разработали суфлер, который крепится к штативу.

Надежная магнитная фиксация устройства
Для проецирования текста можно использовать планшет или телефон. Для этого приклейте магнитную пластину на устройство вывода текста. В держателе установлено 2 группы по 4 неодимовых магнита. Используя 2 магнитные пластины на планшете, вы добьетесь особо прочного удержания устройства.

Сменные зеркала
Расслабив затяжки капюшона, можно заменить разбитое или поцарапанное зеркало. Сменные зеркала можно приобрести отдельно. В суфлерах других производителей часто встречаются несменные зеркала.

Профессиональные зеркала Clear View

  • текст не двоится благодаря вакуумному напылению
  • зеркало из оптического стекла: нет искажений цветопередачи, нет снижения резкости
  • яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции

Компактный пульт управления

  • изменение скорости промотки и размера шрифта
  • перезапуск и обновление текста
  • пауза
  • следующая / предыдущая глава
  • быстрая перемотка

Возможности приложения

  • Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве, изменения сразу отображаются на суфлере.
  • Голосовое управление текстом, текст прокручивается по мере его прочтения
  • Расчет хронометража: сразу видно ориентировочную длину ролика в секундах
  • Разбивка на главы: читайте каждую главу на автоповторе, пока не получится идеальный дубль
  • Синхронизация нескольких телесуфлеров для съемки на несколько камер одновременно

Комплектация

  • телесуфлер PIXAERO TABUS 2
  • сумка для переноски и хранения
  • полупрозрачное зеркало 70/30 (24х18,5 см)
  • 3 магнитные пластины для крепления устройства с текстом (планшета)
  • Bluetooth-пульт для управления текстом
  • ремешки для пульта на шею и руку
  • салфетка для очистки оптики
  • 1 год предоплаченной подписки в приложении SUFLER.PRO, тариф PRO+

Крепления для камеры или смартфона продаются отдельно.

Гарантия и поддержка

  • 1 год гарантии
  • Производство находится в России, поэтому поддержка осуществляется оперативно.

Характеристики

  • Зеркало: сменное, пропускание 70/30
  • Материал зеркала: оптическое стекло
  • Покрытие зеркала: вакуумное напыление Clear View
  • Держатель для планшета/телефона с текстом: магнитный
  • Материал корпуса: металл
  • Минимальное фокусное расстояние: 24 мм для полного кадра, 16 мм для APS-C формата
  • Программное обеспечение: 1 год PRO+ подписки на сервис SUFLER.PRO бесплатно
  • Пульт: компактный, Bluetooth, 10 команд
  • Резьба для крепления на штатив: 1/4"
  • Рабочее расстояние: до 10 метров
  • Крепление к объективу: тканевый светонепроницаемый капюшон на затяжках
  • Защита и хранение: сумка на молнии с защитными стенками
  • Размер в сложенном виде: 25 х 23 х 2 см
  • Размер комплекта в кейсе: 30 х 23 х 6 см
  • Вес телесуфлера: 570 г
  • Вес комплекта: 1.534 кг