Телесуфлер Pixaero Tabus 2 для планшета, складной
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Описание
Телесуфлер Pixaero Tabus 2 состоит из каркаса с полупрозрачным зеркалом (пропускание 70/30) и магнитным креплением для устройства с текстом – смартфона или планшета, планшет предпочтительнее – с ним вы можете комфортно пользоваться суфлером с расстояния до 10 метров. Текст выводится на мобильное устройство с помощью приложения SUFLER.PRO, при покупке выдается 1 год предоплаченной подписки на тариф PRO+. Текст перелистывается с заданной скоростью, либо с помощью автоматического распознавания речи: по мере прочтения. Вы также можете помогать себе Blutooth пультом (в комплекте): ставить на паузу, перелистывать «главы», и так далее. Размер шрифта регулируется.
Снимать видео можно как на смартфон, так и на зеркальную / беззеркальную камеру, однако крепления для них не входят в базовый комплект и продаются отдельно: вы можете выбрать то, которое нужно именно вам.
Основные особенности:
Удобно брать с собой
Складная конструкция помещается в тонком кейсе – удобно брать с собой на съемки.
Подготовка к работе за пару минут
Другие планшетные суфлеры большие и громоздкие, либо крепятся на объектив, что может привести к его поломке. Мы не рекомендуем крепить такой вес на объектив, поэтому разработали суфлер, который крепится к штативу.
Надежная магнитная фиксация устройства
Для проецирования текста можно использовать планшет или телефон. Для этого приклейте магнитную пластину на устройство вывода текста. В держателе установлено 2 группы по 4 неодимовых магнита. Используя 2 магнитные пластины на планшете, вы добьетесь особо прочного удержания устройства.
Сменные зеркала
Расслабив затяжки капюшона, можно заменить разбитое или поцарапанное зеркало. Сменные зеркала можно приобрести отдельно. В суфлерах других производителей часто встречаются несменные зеркала.
Профессиональные зеркала Clear View
- текст не двоится благодаря вакуумному напылению
- зеркало из оптического стекла: нет искажений цветопередачи, нет снижения резкости
- яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции
Компактный пульт управления
- изменение скорости промотки и размера шрифта
- перезапуск и обновление текста
- пауза
- следующая / предыдущая глава
- быстрая перемотка
Возможности приложения
- Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве, изменения сразу отображаются на суфлере.
- Голосовое управление текстом, текст прокручивается по мере его прочтения
- Расчет хронометража: сразу видно ориентировочную длину ролика в секундах
- Разбивка на главы: читайте каждую главу на автоповторе, пока не получится идеальный дубль
- Синхронизация нескольких телесуфлеров для съемки на несколько камер одновременно
Комплектация
- телесуфлер PIXAERO TABUS 2
- сумка для переноски и хранения
- полупрозрачное зеркало 70/30 (24х18,5 см)
- 3 магнитные пластины для крепления устройства с текстом (планшета)
- Bluetooth-пульт для управления текстом
- ремешки для пульта на шею и руку
- салфетка для очистки оптики
- 1 год предоплаченной подписки в приложении SUFLER.PRO, тариф PRO+
Крепления для камеры или смартфона продаются отдельно.
Гарантия и поддержка
- 1 год гарантии
- Производство находится в России, поэтому поддержка осуществляется оперативно.
Характеристики
- Зеркало: сменное, пропускание 70/30
- Материал зеркала: оптическое стекло
- Покрытие зеркала: вакуумное напыление Clear View
- Держатель для планшета/телефона с текстом: магнитный
- Материал корпуса: металл
- Минимальное фокусное расстояние: 24 мм для полного кадра, 16 мм для APS-C формата
- Программное обеспечение: 1 год PRO+ подписки на сервис SUFLER.PRO бесплатно
- Пульт: компактный, Bluetooth, 10 команд
- Резьба для крепления на штатив: 1/4"
- Рабочее расстояние: до 10 метров
- Крепление к объективу: тканевый светонепроницаемый капюшон на затяжках
- Защита и хранение: сумка на молнии с защитными стенками
- Размер в сложенном виде: 25 х 23 х 2 см
- Размер комплекта в кейсе: 30 х 23 х 6 см
- Вес телесуфлера: 570 г
- Вес комплекта: 1.534 кг