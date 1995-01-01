Телесуфлер Pixaero Tabus 2 состоит из каркаса с полупрозрачным зеркалом (пропускание 70/30) и магнитным креплением для устройства с текстом – смартфона или планшета, планшет предпочтительнее – с ним вы можете комфортно пользоваться суфлером с расстояния до 10 метров. Текст выводится на мобильное устройство с помощью приложения SUFLER.PRO, при покупке выдается 1 год предоплаченной подписки на тариф PRO+. Текст перелистывается с заданной скоростью, либо с помощью автоматического распознавания речи: по мере прочтения. Вы также можете помогать себе Blutooth пультом (в комплекте): ставить на паузу, перелистывать «главы», и так далее. Размер шрифта регулируется.

Снимать видео можно как на смартфон, так и на зеркальную / беззеркальную камеру, однако крепления для них не входят в базовый комплект и продаются отдельно: вы можете выбрать то, которое нужно именно вам.

Основные особенности:

Удобно брать с собой

Складная конструкция помещается в тонком кейсе – удобно брать с собой на съемки.

Подготовка к работе за пару минут

Другие планшетные суфлеры большие и громоздкие, либо крепятся на объектив, что может привести к его поломке. Мы не рекомендуем крепить такой вес на объектив, поэтому разработали суфлер, который крепится к штативу.

Надежная магнитная фиксация устройства

Для проецирования текста можно использовать планшет или телефон. Для этого приклейте магнитную пластину на устройство вывода текста. В держателе установлено 2 группы по 4 неодимовых магнита. Используя 2 магнитные пластины на планшете, вы добьетесь особо прочного удержания устройства.

Сменные зеркала

Расслабив затяжки капюшона, можно заменить разбитое или поцарапанное зеркало. Сменные зеркала можно приобрести отдельно. В суфлерах других производителей часто встречаются несменные зеркала.

Профессиональные зеркала Clear View

текст не двоится благодаря вакуумному напылению

зеркало из оптического стекла: нет искажений цветопередачи, нет снижения резкости

яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции

Компактный пульт управления

изменение скорости промотки и размера шрифта

перезапуск и обновление текста

пауза

следующая / предыдущая глава

быстрая перемотка

Возможности приложения

Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве, изменения сразу отображаются на суфлере.

Голосовое управление текстом, текст прокручивается по мере его прочтения

Расчет хронометража: сразу видно ориентировочную длину ролика в секундах

Разбивка на главы: читайте каждую главу на автоповторе, пока не получится идеальный дубль

Синхронизация нескольких телесуфлеров для съемки на несколько камер одновременно

Комплектация

телесуфлер PIXAERO TABUS 2

сумка для переноски и хранения

полупрозрачное зеркало 70/30 (24х18,5 см)

3 магнитные пластины для крепления устройства с текстом (планшета)

Bluetooth-пульт для управления текстом

ремешки для пульта на шею и руку

салфетка для очистки оптики

1 год предоплаченной подписки в приложении SUFLER.PRO, тариф PRO+

Крепления для камеры или смартфона продаются отдельно.

Гарантия и поддержка

1 год гарантии

Производство находится в России, поэтому поддержка осуществляется оперативно.

Характеристики