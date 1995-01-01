Студийный телесуфлер, который располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохраняя постоянный зрительный контакт с аудиторией. Текст отображается на затонированном стекле, управление при помощи пульта ДУ облегчает использование и даёт возможность записывать видео без сторонней помощи.

ВЕЗДЕ С СОБОЙ

Компактный, легкий, с защитной сумкой. Сумка защитит от пыли и поможет не растерять комплектующие. Внутри карман для пульта, телефона и переходных колец.

ГОТОВ К СЪЕМКЕ ЗА СЕКУНДЫ

Накрути крепежное кольцо на резьбу объектива Суфлер пристегивается к кольцу одним движением Осталось вставить телефон и начать съемку

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЙОНЕТ

Все элементы крепежа сделаны из металла.

Упругие дюралевые лапки байонета фиксируют суфлер на объективе.

Надежно держится даже если бежать с камерой.

СНИМАЙ В ДВИЖЕНИИ

Вес 200 гр и компактные размеры позволяют работать даже с легкими стабилизаторами.

Хватит снимать скучные статичные кадры в студии.

Рассказывай текст на ходу, на бегу, да хоть на велосипеде или снегоходе.

ЛЕГКО ЧИТАТЬ

Комфортное чтение на расстоянии до 5 метров в помещении и на улице.

НА ЛЮБУЮ КАМЕРУ

В комплекте 8 колец для крепления на объектив (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77мм.)

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ QSAVE

Защищает корпус от царапин, отпечатков пальцев и выгорания. Черное матовое напыление внутри корпуса снижает блики.

ЗЕРКАЛО CLEAR VIEW

текст не двоится благодаря вакуумному напылению

нет искажений цвета и замылов

зеркало из оптического стекла

яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции

ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕФОНА ОДНОЙ РУКОЙ

В отличие от суфлеров с зажимом-лягушкой, телефон крепится за секунды, а держатель не царапает экран.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.

автопрокрутка по голосу.

расчет хронометража, сразу видите длину текста в секундах

разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль

программный суфлер для съемки на селфи камеру

КОМПАКТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

скорость и размер шрифта

перезапуск и обновление текста

пауза

следующая/предыдущая глава

быстрая промотка

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

телесуфлер PIXAERO MOBUS S

полупрозрачное зеркало 70/30

жесткая сумка для переноски

8 крепежных колец для объективов с резьбой для светофильтра: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм

пульт с ланьярдами на шею и руку

микроволоконная салфетка

ХАРАКТЕРИСТИКИ: