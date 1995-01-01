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Телесуфлер Pixaero Mobus S Pro

  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
  • Mobus S Pro
Код товара:УТ-00083865
Артикул:MOBUS S Pro

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

ВЕЗДЕ С СОБОЙ
Компактный, легкий, в защитном кейсе. Кейс защищает от высоких ударных нагрузок, сохраняет оборудование при транспортировке на любые расстояния. Выдерживает падение с высоты до 3 метров на бетонный пол, без каких-либо повреждений.

Степень пыле-влаго защиты IP67. Это означает полную защиту от пыли и водонепроницаемость при кратковременном погружении на 1 метр. Открывание кейса предотвращают надежные замки-защелки, а проушины позволяют дополнительно устанавливать навесные замки или пломбы.

ГОТОВ К СЪЕМКЕ ЗА СЕКУНДЫ

  1. Накрути крепежное кольцо на резьбу объектива.
  2. Суфлер пристегивается к кольцу одним движением.
  3. Осталось вставить телефон и начать съемку.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЙОНЕТ

  • В отличие от суфлеров других производителей, все элементы крепежа сделаны из металла.
  • Упругие дюралевые лапки байонета фиксируют суфлер на объективе.
  • Надежно держится даже если бежать с камерой.

НА ЛЮБУЮ КАМЕРУ
В комплекте адаптер для съемки на телефон и 8 колец для крепления на объектив (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77мм.)

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ QSAVE
Защищает корпус от царапин, отпечатков пальцев и выгорания. Черное матовое напыление внутри корпуса снижает блики.

ЛЕГКО ЧИТАТЬ
Комфортное чтение на расстоянии до 5 метров в помещении и на улице.

ЗЕРКАЛО CLEAR VIEW

  • текст не двоится благодаря вакуумному напылению
  • нет искажений цвета и замылов
  • зеркало из оптического стекла
  • яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции

ЗАМЕНА ЗЕРКАЛА

  • Съемный зажим позволяет заменить разбитое или поцарапанное зеркало.
  • В суфлерах других производителей зеркала не сменные и нет запасных.
  • Всегда есть вероятность ударить, уронить телесуфлер и разбить зеркало.

ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕФОНА ОДНОЙ РУКОЙ
В отличие от суфлеров с зажимом-лягушкой, телефон крепится за секунды, а держатель не царапает экран.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.

  • автопрокрутка по голосу.
  • расчет хронометража, сразу видите длину текста в секундах
  • разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль
  • программный суфлер для съемки на селфи камеру

КОМПАКТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

  • скорость и размер шрифта
  • перезапуск и обновление текста
  • пауза
  • следующая/предыдущая глава
  • быстрая промотка

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  • телесуфлер PIXAERO MOBUS S
  • полупрозрачное зеркало 70/30
  • ударопрочный кейс с ложементом
  • 8 крепежных колец для объективов с резьбой для светофильтра: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм
  • адаптер для съемки на телефон
  • пульт с ланьярдами на шею и руку
  • микроволоконная салфетка

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Зеркало - сменное, крепление с резиновым уплотнителем
  • Защита и хранение - защитный водонепроницаемый кейс с ложементом
  • Держатель телефона с текстом - винтовой
  • Материал байонета - металл
  • Материал зеркала - оптическое стекло
  • Покрытие зеркала - вакуумное напыление CLEAR VIEW 70/30
  • Материал корпуса - литой пластик
  • Покрытие корпуса - защита от царапин Qsave
  • Минимальное фокусное расстояние - 28 мм на полной матрице, 18 мм - кроп
  • Пульт - компактный, bluetooth, 10 команд
  • Резьба для крепления на штатив - 1/4"
  • Совместимость со стабилизаторами - да
  • Рабочее расстояние - до 5 метров
  • Крепеж к объективу - 8 колец 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм
  • Адаптер для съемки на телефон - да
  • Размер - 12,5 х 11,5 х 8,5 см