Телесуфлер Pixaero Mobus S Pro
Товар не найден
Описание
ВЕЗДЕ С СОБОЙ
Компактный, легкий, в защитном кейсе. Кейс защищает от высоких ударных нагрузок, сохраняет оборудование при транспортировке на любые расстояния. Выдерживает падение с высоты до 3 метров на бетонный пол, без каких-либо повреждений.
Степень пыле-влаго защиты IP67. Это означает полную защиту от пыли и водонепроницаемость при кратковременном погружении на 1 метр. Открывание кейса предотвращают надежные замки-защелки, а проушины позволяют дополнительно устанавливать навесные замки или пломбы.
ГОТОВ К СЪЕМКЕ ЗА СЕКУНДЫ
- Накрути крепежное кольцо на резьбу объектива.
- Суфлер пристегивается к кольцу одним движением.
- Осталось вставить телефон и начать съемку.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЙОНЕТ
- В отличие от суфлеров других производителей, все элементы крепежа сделаны из металла.
- Упругие дюралевые лапки байонета фиксируют суфлер на объективе.
- Надежно держится даже если бежать с камерой.
НА ЛЮБУЮ КАМЕРУ
В комплекте адаптер для съемки на телефон и 8 колец для крепления на объектив (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77мм.)
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ QSAVE
Защищает корпус от царапин, отпечатков пальцев и выгорания. Черное матовое напыление внутри корпуса снижает блики.
ЛЕГКО ЧИТАТЬ
Комфортное чтение на расстоянии до 5 метров в помещении и на улице.
ЗЕРКАЛО CLEAR VIEW
- текст не двоится благодаря вакуумному напылению
- нет искажений цвета и замылов
- зеркало из оптического стекла
- яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции
ЗАМЕНА ЗЕРКАЛА
- Съемный зажим позволяет заменить разбитое или поцарапанное зеркало.
- В суфлерах других производителей зеркала не сменные и нет запасных.
- Всегда есть вероятность ударить, уронить телесуфлер и разбить зеркало.
ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕФОНА ОДНОЙ РУКОЙ
В отличие от суфлеров с зажимом-лягушкой, телефон крепится за секунды, а держатель не царапает экран.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.
- автопрокрутка по голосу.
- расчет хронометража, сразу видите длину текста в секундах
- разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль
- программный суфлер для съемки на селфи камеру
КОМПАКТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- скорость и размер шрифта
- перезапуск и обновление текста
- пауза
- следующая/предыдущая глава
- быстрая промотка
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- телесуфлер PIXAERO MOBUS S
- полупрозрачное зеркало 70/30
- ударопрочный кейс с ложементом
- 8 крепежных колец для объективов с резьбой для светофильтра: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм
- адаптер для съемки на телефон
- пульт с ланьярдами на шею и руку
- микроволоконная салфетка
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Зеркало - сменное, крепление с резиновым уплотнителем
- Защита и хранение - защитный водонепроницаемый кейс с ложементом
- Держатель телефона с текстом - винтовой
- Материал байонета - металл
- Материал зеркала - оптическое стекло
- Покрытие зеркала - вакуумное напыление CLEAR VIEW 70/30
- Материал корпуса - литой пластик
- Покрытие корпуса - защита от царапин Qsave
- Минимальное фокусное расстояние - 28 мм на полной матрице, 18 мм - кроп
- Пульт - компактный, bluetooth, 10 команд
- Резьба для крепления на штатив - 1/4"
- Совместимость со стабилизаторами - да
- Рабочее расстояние - до 5 метров
- Крепеж к объективу - 8 колец 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм
- Адаптер для съемки на телефон - да
- Размер - 12,5 х 11,5 х 8,5 см