ВЕЗДЕ С СОБОЙ

Компактный, легкий, в защитном кейсе. Кейс защищает от высоких ударных нагрузок, сохраняет оборудование при транспортировке на любые расстояния. Выдерживает падение с высоты до 3 метров на бетонный пол, без каких-либо повреждений.

Степень пыле-влаго защиты IP67. Это означает полную защиту от пыли и водонепроницаемость при кратковременном погружении на 1 метр. Открывание кейса предотвращают надежные замки-защелки, а проушины позволяют дополнительно устанавливать навесные замки или пломбы.

ГОТОВ К СЪЕМКЕ ЗА СЕКУНДЫ

Накрути крепежное кольцо на резьбу объектива. Суфлер пристегивается к кольцу одним движением. Осталось вставить телефон и начать съемку.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЙОНЕТ

В отличие от суфлеров других производителей, все элементы крепежа сделаны из металла.

Упругие дюралевые лапки байонета фиксируют суфлер на объективе.

Надежно держится даже если бежать с камерой.

НА ЛЮБУЮ КАМЕРУ

В комплекте адаптер для съемки на телефон и 8 колец для крепления на объектив (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77мм.)

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ QSAVE

Защищает корпус от царапин, отпечатков пальцев и выгорания. Черное матовое напыление внутри корпуса снижает блики.

ЛЕГКО ЧИТАТЬ

Комфортное чтение на расстоянии до 5 метров в помещении и на улице.

ЗЕРКАЛО CLEAR VIEW

текст не двоится благодаря вакуумному напылению

нет искажений цвета и замылов

зеркало из оптического стекла

яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции

ЗАМЕНА ЗЕРКАЛА

Съемный зажим позволяет заменить разбитое или поцарапанное зеркало.

В суфлерах других производителей зеркала не сменные и нет запасных.

Всегда есть вероятность ударить, уронить телесуфлер и разбить зеркало.

ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕФОНА ОДНОЙ РУКОЙ

В отличие от суфлеров с зажимом-лягушкой, телефон крепится за секунды, а держатель не царапает экран.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.

автопрокрутка по голосу.

расчет хронометража, сразу видите длину текста в секундах

разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль

программный суфлер для съемки на селфи камеру

КОМПАКТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

скорость и размер шрифта

перезапуск и обновление текста

пауза

следующая/предыдущая глава

быстрая промотка

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

телесуфлер PIXAERO MOBUS S

полупрозрачное зеркало 70/30

ударопрочный кейс с ложементом

8 крепежных колец для объективов с резьбой для светофильтра: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм

адаптер для съемки на телефон

пульт с ланьярдами на шею и руку

микроволоконная салфетка

ХАРАКТЕРИСТИКИ: