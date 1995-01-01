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Телесуфлер Pixaero Mobus M Pro с магнитным держателем телефона

  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
  • Mobus M Pro с магнитным держателем телефона
Код товара:УТ-00076629
Артикул:MOBUS M Pro

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Студийный телесуфлер, который располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохраняя постоянный зрительный контакт с аудиторией. Текст отображается на затонированном стекле, управление при помощи пульта ДУ облегчает использование и даёт возможность записывать видео без сторонней помощи.

ВЕЗДЕ С СОБОЙ
Компактный, легкий, в защитном кейсе. Кейс защищает от высоких ударных нагрузок, сохраняет оборудование при транспортировке на любые расстояния. Выдерживает падение с высоты до 3 метров на бетонный пол, без каких-либо повреждений.

Степень пыле-влаго защиты IP67. Это означает полную защиту от пыли и водонепроницаемость при кратковременном погружении на 1 метр. Открывание кейса предотвращают надежные замки-защелки, а проушины позволяют дополнительно устанавливать навесные замки или пломбы.

ГОТОВ К СЪЕМКЕ ЗА СЕКУНДЫ

  1. Накрути крепежное кольцо на резьбу объектива
  2. Суфлер пристегивается к кольцу одним движением
  3. Осталось вставить телефон и начать съемку

МАГНИТНАЯ ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

Телефон устанавливается и снимается одним движением. Надежно держится, выдерживает тряску камеры.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ-АДАПТЕР

Нужно прикрепить телефон без магнитной пластины? Положите адаптер на магнит и зажмите телефон.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЙОНЕТ

  • Все элементы крепежа сделаны из металла.
  • Упругие дюралевые лапки байонета фиксируют суфлер на объективе.
  • Надежно держится даже если бежать с камерой.

СНИМАЙ В ДВИЖЕНИИ

  • Вес 200 гр и компактные размеры позволяют работать даже с легкими стабилизаторами.
  • Хватит снимать скучные статичные кадры в студии.
  • Рассказывай текст на ходу, на бегу, да хоть на велосипеде или снегоходе.

ЛЕГКО ЧИТАТЬ

Комфортное чтение на расстоянии до 5 метров в помещении и на улице.

НА ЛЮБУЮ КАМЕРУ

В комплекте адаптер для съемки на телефон и 8 колец для крепления на объектив (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77мм.)

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ QSAVE

Защищает корпус от царапин, отпечатков пальцев и выгорания. Черное матовое напыление внутри корпуса снижает блики.

ЗЕРКАЛО CLEAR VIEW

  • текст не двоится благодаря вакуумному напылению
  • нет искажений цвета и замылов
  • зеркало из оптического стекла
  • яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.

  • автопрокрутка по голосу.
  • расчет хронометража, сразу видите длину текста в секундах
  • разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль
  • программный суфлер для съемки на селфи камеру

КОМПАКТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

  • скорость и размер шрифта
  • перезапуск и обновление текста
  • пауза
  • следующая/предыдущая глава
  • быстрая промотка

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  • телесуфлер PIXAERO MOBUS M
  • полупрозрачное зеркало 70/30
  • противоударный кейс
  • 8 крепежных колец для объективов с резьбой для светофильтра: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм
  • адаптер для съемки на телефон
  • адаптер для мех. крепления телефона с текстом
  • пульт с ланьярдами на шею и руку
  • микроволоконная салфетка

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Зеркало: сменное, металл. крепление с резиновым уплотнителем
  • Держатель телефона с текстом: магнитный и механический
  • Материал байонета: металл
  • Защита и хранение: защитный водонепроницаемый кейс с ложементом
  • Материал корпуса: литой пластик
  • Покрытие корпуса: защита от царапин Qsave
  • Пульт: компактный, bluetooth, 10 команд
  • Крепеж к объективу: 8 колец 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм
  • Рабочее расстояние: до 5 метров
  • Материал зеркала: оптическое стекло
  • Покрытие зеркала: вакуумное напыление CLEAR VIEW 70/30
  • Минимальное фокусное расстояние: 28мм на полной матрице
  • Адаптер для съемки на телефон: да
  • Резьба для крепления на штатив: 1/4"