Телесуфлер Pixaero Mobus L
Товар не найден
Описание
Студийный телесуфлер, который располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохраняя постоянный зрительный контакт с аудиторией. Текст отображается на затонированном стекле, управление при помощи пульта ДУ облегчает использование и даёт возможность записывать видео без сторонней помощи.
ВЕЗДЕ С СОБОЙ
Компактный, легкий, с защитной сумкой. Сумка защитит от пыли и поможет не растерять комплектующие. Внутри карман для пульта, телефона и переходных колец.
ГОТОВ К СЪЕМКЕ ЗА СЕКУНДЫ
- Накрути крепежное кольцо на резьбу объектива
- Суфлер пристегивается к кольцу одним движением
- Осталось вставить телефон и начать съемку
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЙОНЕТ
- Все элементы крепежа сделаны из металла.
- Упругие дюралевые лапки байонета фиксируют суфлер на объективе.
- Надежно держится даже если бежать с камерой.
СНИМАЙ В ДВИЖЕНИИ
- Вес 200 гр и компактные размеры позволяют работать даже с легкими стабилизаторами.
- Хватит снимать скучные статичные кадры в студии.
- Рассказывай текст на ходу, на бегу, да хоть на велосипеде или снегоходе.
ЛЕГКО ЧИТАТЬ
Комфортное чтение на расстоянии до 5 метров в помещении и на улице.
ЗЕРКАЛО CLEAR VIEW
- текст не двоится благодаря вакуумному напылению
- нет искажений цвета и замылов
- зеркало из оптического стекла
- яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции
ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕФОНА ОДНОЙ РУКОЙ
В отличие от суфлеров с зажимом-лягушкой, телефон крепится за секунды, а держатель не царапает экран.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Пишите и редактируйте сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.
- автопрокрутка по голосу.
- расчет хронометража, сразу видите длину текста в секундах
- разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль
- программный суфлер для съемки на селфи камеру
КОМПАКТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- скорость и размер шрифта
- перезапуск и обновление текста
- пауза
- следующая/предыдущая глава
- быстрая промотка
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- телесуфлер PIXAERO MOBUS L
- полупрозрачное зеркало 70/30
- сумка для переноски
- пульт с ланьярдами на шею и руку
- микроволоконная салфетка
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Зеркало: сменное, металл. крепление с резиновым уплотнителем
- Держатель телефона с текстом: винтовой
- Материал байонета: металл
- Защита и хранение: мягкая сумка
- Материал корпуса: литой пластик
- Покрытие корпуса: без покрытия
- Пульт: компактный, bluetooth, 10 команд
- Крепеж к объективу: не входит в комплект
- Рабочее расстояние: до 5 метров
- Материал зеркала: оптическое стекло
- Покрытие зеркала: вакуумное напыление CLEAR VIEW 70/30
- Минимальное фокусное расстояние: 28мм на полной матрице
- Адаптер для съемки на телефон: не входит в комплект
- Резьба для крепления на штатив: 1/4"