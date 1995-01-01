Комплект креплений Pixaero предназначен для съемки с телесуфлером TABUS 2 на зеркальную или беззеркальную камеру любого производителя. Комплект состоит из базовой площадки, которая снизу крепится к штативу, а с торца – к телесуфлеру, и скользящего трехсоставного кронштейна, который позволяет отрегулировать вылет и высоту установки камеры. Данное крепление является опциональным, оно не входит в стандартную комплектацию телесуфлера.

Широкий диапазон регулировок позволяет адаптировать самые разные камеры: APS-C и полнокадровые, с широкоугольной оптикой и с длиннофокусными объективами, в клетках и без них.