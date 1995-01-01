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Комплект креплений Pixaero для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2

  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
  • для съемки на камеру с телесуфлером TABUS 2
Код товара:УТ-00092001
Артикул:PIXAERO_Tabus_Camera Adapter

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект креплений Pixaero предназначен для съемки с телесуфлером TABUS 2 на зеркальную или беззеркальную камеру любого производителя. Комплект состоит из базовой площадки, которая снизу крепится к штативу, а с торца – к телесуфлеру, и скользящего трехсоставного кронштейна, который позволяет отрегулировать вылет и высоту установки камеры. Данное крепление является опциональным, оно не входит в стандартную комплектацию телесуфлера.

Широкий диапазон регулировок позволяет адаптировать самые разные камеры: APS-C и полнокадровые, с широкоугольной оптикой и с длиннофокусными объективами, в клетках и без них.

  • Материал: алюминиевый сплав.
  • Размер: 12 x 10 x 6 см
  • Вес: 425 г