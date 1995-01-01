Адаптер Pixaero для телефона, для телесуфлеров Tabus

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Код товара: УТ-00092000 Артикул: PIXAERO_Tabus_Smartphone Adapter Код товара: УТ-00092000 Артикул: PIXAERO_Tabus_Smartphone Adapter Адаптер для съемки на телефон с телесуфлером PIXAERO TABUS 2 – универсальное решение, подходящее для смартфонов разных моделей, с разной формой блока камер. Магнитная конструкция обеспечивает надежную фиксацию телефона без повреждения его поверхности. Подходит для горизонтальной и вертикальной съемки: вы можете легко адаптировать конфигурацию под формат коротких видео, интервью, онлайн-курсов и так далее. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер для съемки на телефон с телесуфлером PIXAERO TABUS 2 – универсальное решение, подходящее для смартфонов разных моделей, с разной формой блока камер. Магнитная конструкция обеспечивает надежную фиксацию телефона без повреждения его поверхности. Подходит для горизонтальной и вертикальной съемки: вы можете легко адаптировать конфигурацию под формат коротких видео, интервью, онлайн-курсов и так далее. Комплектация Металлический адаптер

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