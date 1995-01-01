Адаптер Pixaero для телефона, для телесуфлеров Tabus
Код товара:УТ-00092000
Артикул:PIXAERO_Tabus_Smartphone Adapter
Товар не найден
Описание
Адаптер для съемки на телефон с телесуфлером PIXAERO TABUS 2 – универсальное решение, подходящее для смартфонов разных моделей, с разной формой блока камер. Магнитная конструкция обеспечивает надежную фиксацию телефона без повреждения его поверхности. Подходит для горизонтальной и вертикальной съемки: вы можете легко адаптировать конфигурацию под формат коротких видео, интервью, онлайн-курсов и так далее.
Комплектация
- Металлический адаптер
- Держатель для телефона
- Набор магнитных колец