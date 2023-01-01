Описание

Крепление PGYTECH Three-Arm Suction Mount (P-GM-224) предназначено для экшен-камер, телефонов или аксессуаров (осветителей, микрофонов) схожих размеров и веса – до 300 г. Присоски регулируются по углу наклона, что позволяет устанавливать крепление на изогнутые поверхности: например, на бензобак мотоцикла или крыло автомобиля. Шаровый кронштейн позволяет свободно регулировать положение камеры. Благодаря конструкции со съемной площадкой вы можете очень быстро устанавливать и снимать камеру. В комплекте идет 2 адаптера: с винтом 1/4" и с гребешком для камер типа GoPro. Адаптер для телефона продается отдельно.

Подходит для крепления на сухих, чистых (обезжиренных) и гладких поверхностях, таких как стекло, эмалированный металл, глянцевый пластик, кафель. Не подходит для пористых, шершавых, рельефных поверхностей. Для безопасности всегда используйте страховочный ремешок на случай отрыва присоски, а также проверяйте прочность крепления каждые 2 часа. Съемка в движении допустима на скорости до 80 км/ч, при этом скорость должна быть меньше, если дорога неровная.