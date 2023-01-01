Чехол-органайзер PGYTECH Tech Organizer Smoky Grey
Код товара : УТ-00065975
Артикул : P-CB-092
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
340 г
Описание
Пенал-органайзер для аксессуаров: внутри можно расположить ручку или карандаш, зарядные устройства и дата-кабели, флешки и карты памяти, переносной жесткий диск и универсальный USB аккумулятор, мышку для ноутбука, компактные наушники типа Apple AirPods, визитки, банковские карты и так далее. Есть скрытый карман для маячка Apple AirTag, который поможет найти чехол в случае потери. Чехол выполнен из плотного полиэстера в полужестком корпусе типа «ракушка», который широко раскрывается для удобства доступа. Снаружи ткань обработана водоотталкивающей пропиткой, а высококачественные молнии YKK обеспечивают долгие годы работы.
PGYTECH Tech Organizer позволяет хранить все важные мелочи в организованном виде. Снаружи предусмотрена небольшая ручка для удобства ношения, а также 2 небольших проушины для крепления плечевого ремня (ремень не входит в комплект). Чехол выпускается в 3 цветовых вариантах.