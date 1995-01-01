Зажим PGYTECH Super Clamp Mount, до 350 г
Код товара : УТ-00072571
Артикул : P-GM-171
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Зажим-клешня PGYTECH Super Clamp Mount позволяет установить камеру или какой-либо другой аксессуар на трубы, перекладины, велосипедные и мотоциклетные рули, ветки деревьев и тому подобные поверхности толщиной от 17 до 37 мм. Крепление позволяет вращать камеру на все 360°, а также наклонять ее в диапазоне +/- 90°. Монтаж в обычных случаях осуществляется без использования специальных инструментов, в комплекте также идет специальный ключ, позволяющий сильнее затянуть барашковый винт при съемке на высокой скорости или выполнении трюков. Штативный винт 1/4" подходит практически для всех экшен-камер, для установки телефона потребуется отдельно приобрести соответствующий адаптер.
Super Clamp Mount можно также использовать с моноподом PGYTECH 96cm Extendable Selfie Stick или его аналогами длиной до 1 м. При установке на велосипед или мотоцикл рекомендуемая максимальная скорость составляет 80 км/ч для ровных асфальтовых дорог и 40 км/ч для грунтовки.
В комплект входит адаптер для фирменных быстросъемных площадок PGYTECH CapLock и гребешковый адаптер типа GoPro.
- Материалы: алюминиевый сплав, полиамид, резина
- Размеры: 124 х 73 х 53 мм
- Размер упаковки: 17.5 х 15.2 х 4.3 см
- Вес нетто: 272 г.