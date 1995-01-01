Описание

Зажим-клешня PGYTECH Super Clamp Mount позволяет установить камеру или какой-либо другой аксессуар на трубы, перекладины, велосипедные и мотоциклетные рули, ветки деревьев и тому подобные поверхности толщиной от 17 до 37 мм. Крепление позволяет вращать камеру на все 360°, а также наклонять ее в диапазоне +/- 90°. Монтаж в обычных случаях осуществляется без использования специальных инструментов, в комплекте также идет специальный ключ, позволяющий сильнее затянуть барашковый винт при съемке на высокой скорости или выполнении трюков. Штативный винт 1/4" подходит практически для всех экшен-камер, для установки телефона потребуется отдельно приобрести соответствующий адаптер.

Super Clamp Mount можно также использовать с моноподом PGYTECH 96cm Extendable Selfie Stick или его аналогами длиной до 1 м. При установке на велосипед или мотоцикл рекомендуемая максимальная скорость составляет 80 км/ч для ровных асфальтовых дорог и 40 км/ч для грунтовки.

В комплект входит адаптер для фирменных быстросъемных площадок PGYTECH CapLock и гребешковый адаптер типа GoPro.