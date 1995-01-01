Описание

Штативная площадка PGYTECH Snaplock Plate выполнена по стандарту Arca Swiss, что делает ее совместимой со множеством штативов, моноподов и других держателей разных производителей. Она также совместима с системой быстрого крепления PGYTECH Snaplock, которая используется у штатива MantisPod Pro и некоторых других. Специальная шайба предотвращает самопроизвольное раскручивание штативного винта во время использования камеры. Винт 1/4" можно закрутить с помощью монетки, плоской отвертки или шестигранного ключа.

В углах площадки выточены отверстия, позволяющие закрепить «якорьки» PeakDesign Anchors, «бусинки» PGYTECH Beads или другие аналогичные крепления для кистевых и нашейных ремней.