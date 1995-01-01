Штативная площадка PGYTECH Snaplock Plate, совместимая с Arca Swiss
Код товара : УТ-00072578
Артикул : P-CG-013
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Штативная площадка PGYTECH Snaplock Plate выполнена по стандарту Arca Swiss, что делает ее совместимой со множеством штативов, моноподов и других держателей разных производителей. Она также совместима с системой быстрого крепления PGYTECH Snaplock, которая используется у штатива MantisPod Pro и некоторых других. Специальная шайба предотвращает самопроизвольное раскручивание штативного винта во время использования камеры. Винт 1/4" можно закрутить с помощью монетки, плоской отвертки или шестигранного ключа.
В углах площадки выточены отверстия, позволяющие закрепить «якорьки» PeakDesign Anchors, «бусинки» PGYTECH Beads или другие аналогичные крепления для кистевых и нашейных ремней.
- Материалы: алюминий, резина
- Размеры: 38 х 38 х 12.5 мм
- Вес: 15 г