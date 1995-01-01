PGYTECH Roller Camera Backpack – это рюкзак и дорожный чемодан «2 в 1». Сама по себе идея совместить эти вещи далеко не новая, но раньше подобные гибриды не пользовались большой популярностью: в частности, выдвижная ручка значительно снижала глубину отсека для камер (при том, что желательно уложиться в габариты для ручной клади), да и носить на спине сумку с болтающимися колесами не хотелось, выглядит немного нелепо. Дизайнеры PGYTECH предложили свое видение, как решить эти и другие проблемы.

Телескопическую ручку сделали широкой, чтобы она проходила не по центру сумки, а вдоль ее бортов, практически не мешая укладке камер и объектив. Колеса сделали быстросъемными: во-первых, они не больше не болтаются при ношении на спине, а во-вторых – съемные колеса позволяют уложиться в габариты по высоте при контроле багажа в аэропорту. Лямки рюкзака прячутся в специальном кармане на спинке: когда необходимо, этот карман выворачивается вниз и образует мягкую поясничную подушку. Если вам необходимо пронести сумку на плечах на относительно небольшое расстояние, то колеса можно не снимать, а просто прикрыть заднюю пару специальной накидкой, чтобы не испачкать одежду. Благодаря использованию 4-колесной схемы рюкзак отлично маневрирует в тесных пространствах: например, в салоне самолета. Передняя и боковая ручки позволяют носить рюкзак разными способами, а также облегчают укладку рюкзака на багажные полки.

Доступ к основному отделению осуществляется через переднюю крышку, которая откидывается вниз, когда сумка располагается горизонтально. Это предоставляет свободный доступ ко всему содержимому для организации внутреннего пространства с помощью большого количества перегородок разной формы. Клапан можно приоткрыть не на всю ширину, чтобы вытащить камеру, если она будет располагаться сверху. В отдельный внутренний карман можно положить ноутбук с диагональю экрана до 16" или большой планшет. Для укладки мелких аксессуаров предусмотрен отдельный съемный чехол-органайзер, в который можно положить до 3 аккумуляторов (с индикаторами «полный / разряженный»), пауэрбанк, кабели и так далее. Чехол укладывается в один из двух эластичных карманов по бокам сумки. Во второй такой карман можно положить штатив (штатив также можно закрепить сверху). Передний карман расширяется на дополнительные 10 литров: в нем можно разместить такие габаритные предметы как электронный стабилизатор или комплект одежды.

PGYTECH Roller Camera Backpack выполнен из необычной ткани: на 85% полиэстер, на 15% полиуретан. Поэтому он внешне выглядит прорезиненным и действительно неплохо справляется с легкими осадками. При попадании под сильный ливень мы рекомендуем использовать непромокаемый дождевик, который идет в комплекте. Молнии основного отсека можно застегнуть друг с другом на небольшой навесной замок (продается отдельно). Внутри имеется небольшой потайной кармашек для трекера типа Apple AirTag, который поможет найти рюкзак в случае его пропажи.

В целом, PGYTECH Roller Camera Backpack – это интересный вариант для путешествий. Катите его по ровным покрытиям или переносите на плечах, когда дорога начинает портиться. Дизайнерам удалось обойти многие подводные камни, которые свойственны таким гибридам и даже сделать рюкзак достаточно легким: без перегородок он весит всего 3.6 кг. Габариты рюкзака соответствую требованиям к ручной клади большинства международных авиаперевозчиков (за исключением лоукостеров).

Характеристики