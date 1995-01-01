Бусинки PGYTECH Quick Beads – аналог «якорей» Peak Design. Они используются для крепления к ремням PGYTECH: бусинки легко привязываются в проушину для ремня на камере, а затем заводятся в соответствующие пазы на ремне и плотно фиксируются: для того, чтобы вытащить их обратно, нужно нажать кнопку на держателе. Максимальная нагрузка в 90 кг означает, что камера не сорвется с ремня, даже если дернуть ее со значительной силой.

Быстросъемные крепления для ремней удобны в том случае, если вы используете несколько камер и / или несколько ремней: плечевой, кистевой, нательную ременную разгрузку, ремни на лямки для рюкзака и так далее. Благодаря таким бусинкам вы сможете очень быстро отцепить ремень, когда устанавливаете камеру на штатив или стабилизатор. Бусинки выполнены из пластика, поэтому они не царапают камеру, когда она находится в сумке или рюкзаке. Благодаря узким шнуркам бусинки совместимы с большинством камеры на рынке.

Шнурки для безопасности и износостойкости выполнены в несколько слоев из UHMWPE материала (СВМПЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен). Внешняя оплетка черная, при ее износе проступает второй желтый слой, сигнализирующий о том, что шнурок скоро будет нужно заменить на новый. Под этим желтым слоем находится красный сердечник, который несет на себе основную нагрузку – если шнурок протерся до красного слоя, его необходимо немедленно поменять.

В комплекте: