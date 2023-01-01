Описание

Крепления для ремня PGYTECH Quick Connectors With Quick Beads идеологически подражают «якорям» Peak Design. Они могут использоваться с широким диапазоном ремней: есть проушины как под широкую, так и по узкую стропу. Бусинки (Beads) легко заводятся в соответствующие пазы на держателях и плотно фиксируются: для того, чтобы вытащить их обратно, нужно нажать кнопку на держателе. Максимальная нагрузка в 90 кг означает, что камера не сорвется с ремня, даже если что-то дернет ее со значительной силой.

Быстросъемные крепления для ремней удобны в том случае, если вы используете несколько камер и / или несколько ремней: плечевой, кистевой, нательную ременную разгрузку, ремни на лямки для рюкзака и так далее. Благодаря таким бусинкам вы сможете очень быстро отцепить ремень, когда устанавливаете камеру на штатив или стабилизатор. Бусинки выполнены из пластика, поэтому они не царапают камеру, когда она находится в сумке или рюкзаке. Благодаря узким шнуркам бусинки совместимы с большинством камеры на рынке.

Шнурки для безопасности и износостойкости выполнены в несколько слоев из UHMWPE материала (СВМПЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен). Внешняя оплетка черная, при ее износе проступает второй желтый слой, сигнализирующий о том, что шнурок пора заменит на новый. Под этим желтым слоем находится сердечник, который несет на себе основную нагрузку.

В комплекте: