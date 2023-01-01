Описание

Чехол-обертка PGYTECH Protective Wrap выпускается в нескольких расцветках и в двух размерах: М (45х45 см) и S (35х35 см). Инновационная структура ткани: она мягкая, как флис, но при этом сцепляется сама с собой как «липучка». Вы просто оборачиваете камеру, объектив, квадрокоптер, планшет или любой другой ценный предмет, и ткань не разворачивается обратно, даже если вы поднимете чехол за один из краев. Толстая и мягкая подкладка защищает технику от ударов и царапин, а еще чехол можно использовать в качестве салфетки: вытереть пыль, стереть отпечатки пальцев с экрана и так далее.

Размер S (35 х 35 см) хорошо подходит для объективов и камер среднего размера (общая длина камеры с объективом не более 18 см), а также для планшетов 7-8" (iPad Mini). Размер М (45 х 45 см) подойдет для полнокадровых зеркальных камер (общая длина с объективом не более 24 см), длиннофокусных объективов, а также больших планшетов. В такой чехол можно даже завернуть ноутбук 13-14".

«Магнитные» свойства Protective Wrap не исчезают после стирки, однако следует соблюдать правила: рекомендуется ручная стирка в теплой воде (не более 40°), не сушить, не гладить, не использовать отбеливатели.