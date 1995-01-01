Клетка PGYTECH ProShot Phone Video Cage Kit для iPhone 17 Pro – это набор для профессиональной съемки на ваш смартфон. Он включает алюминиевую клетку для телефона, адаптер для светофильтров диаметром 67 мм, правую рукоятку со съемным модулем управления (Bluetooth) и левую рукоятку со стандартным верхним модулем («заглушкой»). Внутри рукояток установлены стандартные модули-пустышки, в которые можно уложить, к примеру, USB кабель. Эти модули можно поменять на батарейные или модули памяти (с креплением для SSD M.2 / NVMe диска), они продаются отдельно. Также отдельно продается комплект ProShot Mounting Adapter Kit с 2 адаптерами: у одного штативное гнездо 1/4", у второго – холодный башмак для аксессуаров.

Всего на клетке 4 точки для крепления аксессуаров, все они используют проприетарное крепление PGYTECH. Клетка высокоточно вытачивается из алюминиевого блока и затем анодируется, что обеспечивает защиту от коррозии. Алюминиевый сплав гарантирует эффективный отвод тепла, а силиконовое покрытие внутри клетки предотвращает появление царапин на корпусе вашего телефона. Предусмотрены 2 точки для крепления ремня: кистевого или плечевого. Телефон устанавливается очень просто: вы откидываете заднюю крышку клетки, кладете его внутрь и прижимаете стенкой для надежной фиксации. Слой силикона обеспечивает противоударные свойства – клетку можно носить с телефоном постоянно, в качестве защитного чехла.

На правую рукоятку установлен модуль управления, на котором расположена спусковая кнопка (с функцией полунажатия для активации автофокуса), рычажок зума, передний диск, функцию которого можно задать через приложение PGYTECH PhotoVideo Creative App, и кнопка включения / переключения между режимами. Модуль соединяется по Bluetooth – при первом подключении требуется выполнить сопряжение с телефоном, а далее он сохраняется в памяти и подключается уже автоматически. Модуль можно использовать как на клетке, так и как пульт дистанционного управления (до 10 м). Он может работать не только с приложением PGYTECH, но и с родным приложением «Камера» вашего iPhone.

Рукоятки устанавливаются в специальные точки крепления на корпусе клетки, предусмотрена как горизонтальная, так и вертикальная съемка. Угол наклона рукоятки свободно регулируется. Сверху на каждой расположен холодный башмак, в который можно установить, к примеру, микрофон или компактную светодиодную лампу. Силиконовое покрытие обеспечивает надежный захват. Рукоятку можно использовать также в качестве верхней ручки для съемки с нижних ракурсов.

В рукоятках по умолчанию установлены «стандартные» модули-пустышки, в которые можно убрать, например, USB кабель. Отдельно можно приобрести другие модули: батарейный, с аккумулятором на 5000 мАч, или PSSD-модуль, в который можно поставить M.2 SATA или NVMe твердотельный диск формата 2230, 2242 или 2260. PSSD модуль оснащается USB-C 3.2 Gen 2 портом с пропускной способностью 10 Гбит/с – вы можете подключить его к iPhone для записи видео (включая RAW видео) на внешний носитель.

Адаптер для 67-мм светофильтров дает возможность устанавливать различные фильтры: UV для простой защиты объективов, PLC (поляризационный) для повышения насыщенности и контраста, а также для защиты от бликов, ND и Vario-ND фильтры для продления выдержки и сглаживания движения в кадре, Mist фильтры для создания кинематографичных ореолов (эффект тумана, дымки) и другие фильтры для спецэффектов (призма, калейдоскоп и так далее). Диаметр 67 мм выбран специально, чтобы оправа фильтра не попадала в кадр, даже если вы используете сверхширокоугольный объектив.

PGYTECH ProShot Phone Video Cage Kit для iPhone 17 Pro – это надежная защита для вашего телефона и эргономичный инструмент для профессиональной видеосъемки.

Характеристики