Клетка PGYTECH ProShot Phone Cage – это стильный металлический чехол для вашего iPhone, а также возможность расширить функционал телефона с помощью дополнительных модулей: отдельно можно приобрести крепления со штативным гнездом 1/4" и с холодным башмаком (ProShot Mounting Adapter Kit), а также модуль для установки светофильтров диаметром 67 мм (ProShot 67mm Filter Adapter Ring). К сожалению, рукоятки отдельно не продаются, они входят только в комплекты Cage Kit.

Всего на клетке 4 точки для крепления аксессуаров, все они используют проприетарное крепление PGYTECH. Клетка высокоточно вытачивается из алюминиевого блока и затем анодируется, что обеспечивает защиту от коррозии. Алюминиевый сплав обеспечивает эффективный отвод тепла, а силиконовое покрытие внутри клетки предотвращает появление царапин на корпусе вашего телефона. Предусмотрены 2 точки для крепления ремня: кистевого или плечевого.

Характеристики