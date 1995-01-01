Описание

Перчатки фотографа PGYTECH созданы для съемки на фото-, видео- и других видов техники в условиях плохой погоды: будь то холод, дождь или снег, они сохранят руки в тепле, позволив при этом точно управлять электроникой и другими приборами. Перчатки обладают сложной многослойной структурой: водонепроницаемая и дышащая внутренняя подкладка с мембраной HIPORA, эффективный утеплитель 3M Thinsulate, ветрозащитный мембранный слой, прочный износостойкий верхний слой с водоотталкивающей поверхностью и противоскользящими накладками из полиуретана. Все это делает перчатки легкими и достаточно тонкими, но при этом теплыми.

Наконечники большого, указательного и среднего пальца можно откинуть и зафиксировать в таком положении на металлических кнопках, если вам необходимо тонко чувствовать управление. Вы также можете пользоваться сенсорными экранами, не снимая перчатки. Затяжка на липучке в районе запястья позволяет точно подогнать перчатки по руке, чтобы вода или ветер не проникали снаружи.

Размер L: длина ладони от кончика среднего пальца до запястья 18-20 см, ширина ладони 8-10 см.