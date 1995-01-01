Перчатки-варежки PGYTECH Photography Gloves Master с функцией подогрева подойдут для температур от -35°C до 0°C. Они хорошо подходят для ситуаций, когда необходимо точное управление тонкими настройками каких-либо приборов: фото- / видеокамер, квадрокоптеров и так далее. Нагревательный элемент позволяет отогреть пальцы даже в очень холодную погоду.

Водонепроницаемая мембрана HIPORA обеспечивает превосходную защиту от влаги, дождя, мокрого снега, а подкладка выполнена из утеплителя 3M Thinsulate Cotton. Верхняя часть варежки откидывается, позволяя использовать их как перчатки. Накладки на ладонях и наконечниках пальцев сделаны из искусственной кожи на основе микрофибры, которая не деформируется от влаги. Для еще более точного управления средний, указательный и большой пальцы имеют откидную верхнюю фалангу, которая фиксируется на магнитах. Перчатки затягиваются в 2 местах: в области обшлага и в области кисти, что обеспечивает двойную защиту от утечки тепла и от попадания внутрь снега.

Отличительной особенностью модели Master является графеновый нагревательный слой с тремя уровнями нагрева (регулируется кнопкой в области запястья), а во внутреннем закрывающемся кармане каждой рукавицы находится по одному универсальному аккумулятору (пауэрбанку) ёмкостью 4000 мАч. Слой графена протестирован на 10 000 сгибаний, поэтому нагревательный элемент не должен разрушиться в процессе использования. Аккумулятор извлекаемый, его можно вытащить из перчатки, когда вы собираетесь ее постирать или когда вам срочно нужно подзарядить, к примеру, телефон. Вы также можете заменить севший аккумулятор на свежий в ситуациях, когда вам приходится находиться на холоде в течение очень длительного времени.

Режимы:

1 режим (слабый). Время работы: прибл. 180 мин (при температуре окружающей среды -35°C)

2 режим (средний). Время работы: прибл. 110 мин (при температуре окружающей среды -35°C)

3 режим (сильный). Время работы: прибл. 90 мин (при температуре окружающей среды -35°C)

*При более высоких температурах батареи работают дольше.

Характеристики:

Материалs: полиэстер, утеплитель 3M Thinsulate Cotton, мембрана Hipora, вельветовая подкладка, кожа на основе микрофибры, графен Y-Warm

Вес: М: 446 г, L: 464 г, XL: 476 г (включая батареи)

Размеры:

M: длина от запястья до кончика среднего пальца 16-17 см, ширина ладони 7-8 см

L: длина от запястья до кончика среднего пальца 17-18 см, ширина ладони 8-9 см

XL: длина от запястья до кончика среднего пальца 18-19 см, ширина ладони 9-10 см

Для мужских рук мы рекомендуем выбирать размер XL, M и L рассчитаны в основном на женщин и подростков.

Особенности ухода: допускается только ручная стирка в теплой воде. Не используйте машинную стирку или химчистку.