Описание

Комплект PGYTECH Phone Extension Pole Tripod Set включает в себя держатель для телефона PGYTECH Cold Shoe Phone Holder и штатив / монопод для селфи Extension Pole Tripod. Подходит для телефонов с шириной корпуса от 60 до 92 мм, а также для камер весом до 1 кг.

Штатив выполнен с несъемной шаровой головкой, которая позволяет свободно регулировать положение камеры, а также ставить ее в вертикальное положение, на 90°. Сбоку на штативе предусмотрен холодный башмак для аксессуаров, а на держателе для смартфона – еще два таких башмака. Таким образом, вы легко сможете установить рядом с камерой или телефоном внешний микрофон, светодиодный осветитель или что-нибудь еще.

Ножки штатива позволяют поставить его на стол или любую другую ровную поверхность. В сложенном положении они стыкуются между собой с помощью встроенных магнитов, образуя удобную прорезиненную рукоятку. В максимально вытянутом состоянии длина монопода составляет 46 см, а сложенном виде он занимает всего 17 см (без держателя для телефона), что позволяет с легкостью положить его в сумку или карман куртки.