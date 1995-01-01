Нейтрально-серый фильтр переменной плотности позволяет увеличить выдержку, чтобы сгладить, размыть движение в кадре при записи фото или видео. Высокая плотность: 6 - 9 ступеней экспозиции, такой фильтр следует применять в дневное время, когда избыток солнечного света может вызвать эффект стробирования (из-за слишком короткой выдержки камеры). Фильтр изготовлен из оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Регулировка степени затемнения осуществляется вращением оправы.

Фильтр обладает твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает предотвращает возникновение ореолов и бликов при контровом свете. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтр легкий, надежно фиксируется и не нарушает работу подвеса камеры.