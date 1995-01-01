StreetPro Grip Kit от PGYTECH – это комплект из клетки, рукоятки и верхней пластины со спусковой кнопкой для экшен-камеры DJI Osmo Action 6. Металлическая клетка обеспечивает камере дополнительную противоударную защиту, а также дает возможность устанавливать различные аксессуары: например, внешний микрофон или лампу подсветки. Для этого у нее имеется холодный башмак (сверху, дублируется при установке верхней пластины) и резьбовое гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки (сбоку).

Клетка полностью совместима с магнитным креплением DJI, причем камеру можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Откидная стенка обеспечивает быстрый доступ к батарейному отсеку, а со стороны USB порта камеры предусмотрен вырез для зарядки или подключения микрофона. Дополнительные отверстия сделаны в области расположения микрофонов камеры, поэтому запись звука нисколько не страдает. Внутри имеется силиконовое покрытие, которое предотвращает появление царапин на камере.

Рукоятка улучшает захват камеры в руке, позволяя пользоваться ей как небольшим фотоаппаратом. На ней также имеются крепления для ремешков PGYTECH.

Характеристики