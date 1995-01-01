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Клетка PGYTECH Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit

  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
  • Osmo Action 6 StreetPro Grip Kit
Код товара:УТ-00090863
Артикул:P-62C-050

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

StreetPro Grip Kit от PGYTECH – это комплект из клетки, рукоятки и верхней пластины со спусковой кнопкой для экшен-камеры DJI Osmo Action 6. Металлическая клетка обеспечивает камере дополнительную противоударную защиту, а также дает возможность устанавливать различные аксессуары: например, внешний микрофон или лампу подсветки. Для этого у нее имеется холодный башмак (сверху, дублируется при установке верхней пластины) и резьбовое гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки (сбоку).

Клетка полностью совместима с магнитным креплением DJI, причем камеру можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Откидная стенка обеспечивает быстрый доступ к батарейному отсеку, а со стороны USB порта камеры предусмотрен вырез для зарядки или подключения микрофона. Дополнительные отверстия сделаны в области расположения микрофонов камеры, поэтому запись звука нисколько не страдает. Внутри имеется силиконовое покрытие, которое предотвращает появление царапин на камере.

Рукоятка улучшает захват камеры в руке, позволяя пользоваться ей как небольшим фотоаппаратом. На ней также имеются крепления для ремешков PGYTECH.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры:
    • ​Клетка: 85 x 56 x 33 мм
    • Рукоятка: 64 x 57 x 116 мм
  • Вес:
    • Клетка: 76 г
    • Клетка + рукоятка: 231 г
  • Совместимые камеры: DJI Osmo Action 6