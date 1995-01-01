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Клетка PGYTECH Osmo Action 5 Pro Camera Cage

  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
  • Osmo Action 5 Pro Camera Cage
Код товара:УТ-00081358
Артикул:P-58A-010

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая клетка для экшн-камеры DJI Osmo Action 5 Pro помогает эффективнее отводить тепло при длительной записи, вертикально устанавливать камеру на штативы и иные держатели, а также подключать дополнительные аксессуары: для этого имеется 1 холодный башмак. Клетка также выполняет функцию силового каркаса, защищает камеру при случайных падениях. Она выполнена точно под размер камеры: откидывающаяся дверца позволяет быстро заменять батареи и карты памяти, прорезь в нижней части дает возможность использовать фирменные магнитные крепления DJI. Прорези сбоку открывают доступ к кнопке включения камеры и USB-гнезду – для подзарядки во время съемки. С другое стороны располагается штативное гнездо 1/4", которое можно использовать как для вертикальной съемки, так и для навешивания дополнительных аксессуаров (через адаптеры).

Характеристики

  • Совместимые камеры: Osmo Action 5 Pro
  • Основной материал: алюминиевый сплав
  • Размеры: 81.4 х 54.4 х 33.8 мм
  • Размеры упаковки: 121 х 72 х 39 мм
  • Вес нетто: 72 г