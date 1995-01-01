Металлическая клетка для экшн-камеры DJI Osmo Action 5 Pro помогает эффективнее отводить тепло при длительной записи, вертикально устанавливать камеру на штативы и иные держатели, а также подключать дополнительные аксессуары: для этого имеется 1 холодный башмак. Клетка также выполняет функцию силового каркаса, защищает камеру при случайных падениях. Она выполнена точно под размер камеры: откидывающаяся дверца позволяет быстро заменять батареи и карты памяти, прорезь в нижней части дает возможность использовать фирменные магнитные крепления DJI. Прорези сбоку открывают доступ к кнопке включения камеры и USB-гнезду – для подзарядки во время съемки. С другое стороны располагается штативное гнездо 1/4", которое можно использовать как для вертикальной съемки, так и для навешивания дополнительных аксессуаров (через адаптеры).

Характеристики