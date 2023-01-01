Описание

PGYTECH OneMo Sling – это серия плечевых сумок с необычным дизайном. Передний карман выполнен в виде слинга для новорожденных: его можно отодвинуть от тела самой сумки, чтобы положить в образовавшееся пространство стабилизатор, легкую куртку или другой негабаритный предмет. Основное отделение можно увеличить в высоту на 4 см, тогда в него вертикально поместится большой объектив (такой как 70-200/2.8). Модель 7L рассчитана на одну камеру с парой объективов, она также подходит для переноски складных квадрокоптеров (DJI Mavic и их аналоги) вместе с пультом управления и другими аксессуарами. Внутри сумки имеется отдельный защищенный карман для планшета до 11". Передний карман (слинг) не обладает защитой от ударов, поэтому в него лучше складывать небьющиеся вещи: ключи, карточки, документы и так далее.

Верхний клапан сумки широко раскрывается для свободного доступа ко всему содержимому. Внутри на нем располагается карман с органайзером для аккумуляторов: каждый карманчик оснащен индивидуальным ползунком-индикатором: зеленый означает свежие батареи, красный – разряженные. Вы просто сдвигаете ползунок в соответствующую сторону, чтобы впоследствии не вспоминать, какие из аккумуляторов надо поставить на зарядку. Снаружи на верхнем клапане также имеется небольшой карман для таких мелочей как светофильтры или наушники типа AirPods. Ручка у сумки располагается не сверху, а сзади, что создает более изящный внешний вид, а также позволяет с легкостью фиксировать сумку на ручке от дорожного чемодана. Снизу предусмотрены два ремешка, на которые можно закрепить компактный штатив или свернутую куртку. Сбоку снаружи можно закрепить пряжку для камеры типа PGYTECH Beetle или Peak Design Capture. Внутри у сумки также имеется потайной кармашек для трекера AirTag, который позволит быстро найти сумку в случае утери.

Плечевой ремень несъемный, но с возможностью быстрой регулировки: благодаря специальной пряжке он подтягивается или ослабляется одним движением руки. Широкая и толстая плечевая накладка эффективно распределяет вес, не натирая и не нарезая тело.

Сумка выполнена из износостойкого полиэстера с водостойким полиуретановым покрытием. Внешне и на ощупь напоминает гладкую матовую кожу. Молнии YKK также снабжены защитой от дождя.

Характеристики