PGYTECH OneMo Lite 22L – упрощенный и удешевленный вариант рюкзака OneMo 25L. Основные отличий: доступен только 1 цветовой вариант (черный), немного меньше объем, нет извлекаемой фотосумки, нет чехла-дождевика, передний карман не расширяется, а вместо двух боковых клапанов быстрого доступа имеется только один. При этом OneMo Lite выполнен из тех же материалов и в том же эргономичном дизайне, а внутреннее пространство обустраивается с помощью 8 разделителей разных размеров и формы: внутрь легко помещается 1-2 профессиональные камеры, есть возможность размещать длиннофокусные объективы (до 600 мм) и ноутбук до MacBook Pro 16".

Ноутбук 15.6" (вплоть до MacBook Pro 16") и планшет до 12.9" помещаются в свои индивидуальные внутренние карманы у спинки. Люк основного отделения раскрывается на 180° для удобства упаковки вещей. Быстрый доступ к камере возможен через боковой клапан. С внутренней стороны у него предусмотрен специальный карман для хранения аккумуляторов со встроенными индикаторами: потяните ползунок, чтобы обозначить разряженный аккумулятор (на индикаторе красная полоска сменит зеленую).

В комплект входят 2 ремня для крепления таких аксессуаров как, например, штатив или туристический коврик (несколько точек крепления позволяют закрепить их сбоку, сверху или снизу). Эргономичная спинка и лямки, а также регулируемая по высоте нагрудная стяжка обеспечивают комфорт при ношении в течение всего дня. На лямках предусмотрены небольшие карманы для таких мелочей как сменные аккумуляторы или крышки объектива. На лямки также можно закрепить пряжку для ношения камеры: такие как Peak Design Capture или PGYTECH Beetle. Также предусмотрено несколько ручек: верхняя, боковая и вдоль всей спинки: с их помощью можно переносить рюкзак вертикально или горизонтально, укладывать в багаж, на верхние полки, а также крепить на ручке дорожного чемодана.

Рюкзак выполнен из плотного полиэстера с нецарапающимся и водостойким полиуретановым покрытием. Надежные и долговечные молнии бренда YKK также обладают защитой от брызг. Обратите внимание: рюкзак не предназначен для длительного пребывания под дождем (в течение всего дня): для этого можно отдельно приобрести универсальный чехол-дождевик (обычно можно найти в туристическом магазине). PGYTECH OneMo Lite 22L с запасом проходит требования к ручной клади большинства авиакомпаний.