Многофункциональный рюкзак для профессиональных фотографов с большим набором оборудования. Включает в себя извлекаемую плечевую сумку, которую можно использовать отдельно (оставив рюкзак, например, в машине или в гостиничном номере). Передний карман расширяется в верхней части на дополнительные 5 литров, что позволяет положить в него личные вещи (одежду, средства гигиены) или же крупный электронный стабилизатор – такой как DJI Ronin или Zhiyun Crane. В комплект входит 8 разделителей различных размеров и форм, которые позволяют организовать внутреннее пространство под ваши индивидуальные требования, еще 2 разделителя входят в комплект сумки.

Также в комплекте идет небольшой чехол для инструмента (чтобы ключи не царапали остальное содержимое) и 2 ремня для крепления таких аксессуаров как, например, штатив или туристический коврик (несколько точек крепления позволяют закрепить их сбоку, сверху или снизу).

Ноутбук 15.6" (вплоть до MacBook Pro 16") и планшет до 12.9" помещаются в свои индивидуальные внутренние карманы у спинки. Люк основного отделения раскрывается на 180° для удобства упаковки вещей. Быстрый доступ к камере возможен через 3 боковых клапана. У рюкзака имеются специальные карманы для хранения аккумуляторов со встроенными индикаторами: потяните ползунок в сторону, чтобы обозначить разряженный аккумулятор (на индикаторе красная полоска сменит зеленую).

Эргономичная спинка и лямки, а также съемный поясной ремень и нагрудная стяжка обеспечивают комфорт при ношении в течение всего дня. На лямках предусмотрены небольшие карманы для таких мелочей как сменные аккумуляторы или крышки объектива. Также предусмотрено несколько ручек: верхняя, боковая и вдоль всей спинки: с их помощью можно переносить рюкзак вертикально или горизонтально, укладывать в багаж, на верхние полки, а также крепить на ручке дорожного чемодана.

Рюкзак выполнен из плотного полиэстера с нецарапающимся и водостойким полиуретановым покрытием. Надежные и долговечные молнии бренда YKK также обладают защитой от брызг. Для длительного нахождения под дождем в комплекте идет нейлоновый чехол-дождевик. PGYTECH OneMo 25L проходит требования к ручной клади большинства авиакомпаний.