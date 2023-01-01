Описание

Многофункциональный рюкзак для профессиональных фотографов с большим набором оборудования. Включает в себя извлекаемую плечевую сумку, которую можно использовать отдельно (оставив рюкзак, например, в машине и в гостиничном номере). Передний карман расширяется на 10 литров, что позволяет положить в него личные вещи (одежду, средства гигиены) или же крупный электронный стабилизатор – такой как DJI Ronin или Zhiyun Crane. В комплект входит 14 разделителей различных размеров и форм, которые позволяют организовать внутреннее пространство под ваши индивидуальные требования. Также в комплекте идет внутренний ремень для фиксации длиннофокусных объективов и 2 внешних ремня для крепления таких аксессуаров как, например, штатив или туристический коврик (несколько точек крепления позволяют закрепить их как сбоку, так и снизу).

PGYTECH OneMo 2 35L вмещает ноутбуки любых размеров – вплоть до 17" моделей, также имеется отдельный отсек для планшета до 12.9". Люк основного отделения раскрывается на 180° для удобства упаковки вещей. Быстрый доступ к камере возможен через два боковых или верхний клапан. На внутренней стороне верхнего бокового клапана располагаются 3 эластичных кармана для аккумуляторов со встроенными индикаторами: потяните ползунок в сторону, чтобы обозначить разряженный аккумулятор (красная полоска на индикаторе сменит зеленую).

Эргономичная спинка и лямки, а также съемный поясной ремень и нагрудная стяжка обеспечивают комфорт при ношении в течение всего дня. На правой лямке имеется карман для смартфона, а на левой – ячейки для крепления камеры (на пряжку типа Peak Design Capture или PGYTECH Beetle Camera Clip). Также предусмотрено несколько ручек: верхняя, боковая и вдоль всей спинки: с их помощью легко укладывать рюкзак в багаж, на верхние полки, а также можно закрепить его на ручке дорожного чемодана.

Рюкзак выполнен из плотного полиэстера с нецарапающимся и водостойким полиуретановым покрытием. Надежные и долговечные молнии бренда YKK также обладают защитой от брызг. Для длительного нахождения под дождем в комплекте идет нейлоновый чехол-дождевик. PGYTECH OneMo 2 35L проходит требования к ручной клади большинства авиакомпаний.