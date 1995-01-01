OneGo Solo V2 – серия плечевых сумок. Выпускается в 2-х цветах (черный, зеленый) и 3-х размерах (объем 4, 6 и 10 литров). Версия объемом 4 л хорошо подходит для беззеркальной камеры с 1-2 объективами среднего размера или для небольшого квадрокоптера типа DJI Mini с пультом управления. Также внутрь поместится телефон или 8" планшет (iPad Mini), пара запасных батарей и мелкие аксессуары. Основное отделение организуется с помощью 1 разделителя на липучках. ​

Сумку OneGo Solo V2 можно носить на груди, на спине или на бедре – ремень со специальной скользящей пряжкой позволяет быстро отрегулировать ее положение (длина ремня от 30 до 150 см). С тыльной стороны предусмотрена ручка, за которую сумку можно носить в руке на манер борсетки. Два дополнительных ремешка позволяют закрепить снизу небольшой штатив или складной зонтик.

Интересная особенность: батарейные отсеки снабжены двусторонними магнитными монетками, которые помогают запомнить, какая из батарей заряжена: поверните монетку зеленой стороной, если аккумулятор свежий, или, наоборот, красной, когда достаете разряженную батарею из камеры. Эти же монетки можно использовать для привинчивания штативной площадки. Отсек для планшета тоже закрывается на магнитный замок. У сумки предусмотрен потайной кармашек для Apple AirTag, который поможет найти ее в случае утери или кражи.

Сумка выполнена из плотного полиэстера с полиуретановым покрытием, которое внешне напоминает кожу и обладает хорошей стойкостью к осадкам. Молнии производства YKK обладают превосходным ресурсом: они служат до 3х раз дольше, чем молнии других производителей.

Характеристики