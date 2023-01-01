Описание

Компактная фотосумка в урбанистическом стиле. Сумка выполнена из полиэстера с полиуретановым покрытием, напоминающим натуральную кожу. Покрытие плотное, не царапается и не пропускает воду. Надежные молнии YKK обладают защитой от дождя. PGYTECH OneGo Shoulder Bag 6L вмещает полнокадровую беззеркальную камеру с 2 объективами, а также планшет 10" и мелкие аксессуары. Внутреннее пространство организуется с помощью одного большого и 2 маленьких гибких разделителей на липучках. Аккумуляторы, кабели и другие мелочи можно распределить по нескольким внутренним карманам. В наружные боковые карманы можно положить небольшую бутылку воды (на 0.33 л) или мини-штатив типа Gorillarod. Небольшой штатив или свернутую куртку можно зафиксировать под сумкой с помощью съемных 2 ремней.

Основное отделение при необходимости можно раскрыть очень широко, чтобы легко достать предметы, находящиеся на дне сумки. Плечевой ремень затягивается и освобождается одним движением руки. В комплекте также идет дополнительный нагрудный ремень, позволяющий зафиксировать положение сумки, когда вы двигаетесь активно (например, на велосипеде). Сумку PGYTECH OneGo Shoulder Bag 6L вполне можно использовать в качестве повседневной городской: для телефона, ноутбука, ключей, документов, контейнера с обедом и так далее.