Описание

PGYTECH OneGo Drawstring Bag – это новый взгляд на то, как может выглядеть сумка для вашей камеры и аксессуаров. Носите ее в руке, на плече, через плечо или положите в чемодан / рюкзак в качестве «упаковочного кубика», когда отправляетесь в путешествие. Это стильный аксессуар в casual стиле, который к тому же не выглядит как сумка для фотоаппарата и не привлекает лишнего внимания на улицах. Внутри сумка разделена на 3 равных отсека + боковой карман, в которые легко помещается беззеркальная камера с парой объективов, необходимые аксессуары и повседневные вещи (телефон, зарядка, ключи).

Стенки сумки и внутренние разделители выполнены с плотной подкладкой, что защищает технику от случайных ударов при ношении. Сумка закрывается на магнитный замок и дополнительно затягивается на шнурок, внутренний карман также закрывается с помощью магнитов. Внутри сумки также предусмотрен небольшой потайной кармашек для Apple AirTag, который поможет найти ее в случае утери или кражи.

Веревочный ремень сумки съемный, он крепится на пару карабинов и также может использоваться в качестве ремня для вашей камеры: просто установите на камеру «бусинки» PGYTECH Beads, чтобы пристегнуть к ним ремень. Плечевая накладка из синтетической кожи защищает кожу от натирания при длительном ношении сумки.

OneGo Drawstring Bag выпускается в двух цветах – зеленом (лесном) и бежевом (цвета слоновой кости). Помимо камеры вы также можете носить в ней повседневные вещи на каждый день: 3 отсека и боковой карман позволят организовать внутреннее пространство таким образом, чтобы все аксессуары можно было легко найти при необходимости. Сумка выполнена из прочных и износостойких синтетических материалов, а также обладает базовой защитой от дождя: плотный материал практически не впитывает капли воды, так что они быстро сбегают вниз.