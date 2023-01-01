Нейтрально-серый фильтр переменной плотности позволяет увеличить выдержку, чтобы сгладить движение в кадре. Применяется как в фото-, так и в видеосъемке. Плотность: 6 - 9 ступеней экспозиции. Фильтры изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Оправа вращается для регулировки степени эффекта. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.