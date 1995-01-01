Нейтрально-серый фильтр переменной плотности позволяет увеличить выдержку, чтобы сгладить движение в кадре. Применяется как в фото-, так и в видеосъемке. Плотность: 6 - 9 ступеней экспозиции. Фильтры изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Оправа вращается для регулировки степени эффекта. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

Совместимость: только для DJI Mavic 3 и Mavic 3 Cine

Размеры: 39.2 х 5.9 мм

Размеры упаковки: 10 х 9.5 х 3 см

Вес нетто: 8.6 г

Вес брутто: 98 г