Ультрафиолетовый фильтр отсекает излучение ближнего УФ спектра, которое может вызывать появление голубоватой дымки. Она наиболее заметна на отдаленных объектах при съемке в ясный день, особенно в горных регионах и на море. В остальных случаях он работает как защитный, не оказывая никакого влияния на цветопередачу. Фильтры изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры PGYTECH также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

Совместимость: для DJI Mavic 3 и Mavic 3 Cine

Mavic 3 и Mavic 3 Cine Размеры: 34.5 х 34.1 х 3.6 мм

Размеры упаковки: 10 х 9.5 х 3 см

Вес нетто: 3.3 г

Вес брутто: 92 г