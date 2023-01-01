Ультрафиолетовый фильтр отсекает излучение ближнего УФ спектра, которое может вызывать появление голубоватой дымки. Она наиболее заметна на отдаленных объектах при съемке в ясный день, особенно в горных регионах и на море. В остальных случаях он работает как защитный, не оказывая никакого влияния на цветопередачу. Фильтры изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры PGYTECH также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.