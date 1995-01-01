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Светофильтр PGYTECH UV Professional для DJI Mavic 3

  • UV Professional для DJI Mavic 3
  • UV Professional для DJI Mavic 3
  • UV Professional для DJI Mavic 3
  • UV Professional для DJI Mavic 3
  • UV Professional для DJI Mavic 3
  • UV Professional для DJI Mavic 3
  • UV Professional для DJI Mavic 3
Код товара:УТ-00066032
Артикул:P-26A-033

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ультрафиолетовый фильтр отсекает излучение ближнего УФ спектра, которое может вызывать появление голубоватой дымки. Она наиболее заметна на отдаленных объектах при съемке в ясный день, особенно в горных регионах и на море. В остальных случаях он работает как защитный, не оказывая никакого влияния на цветопередачу. Фильтры изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры PGYTECH также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

  • Совместимость: для DJI Mavic 3 и Mavic 3 Cine
  • Размеры: 34.5 х 34.1 х 3.6 мм
  • Размеры упаковки: 10 х 9.5 х 3 см
  • Вес нетто: 3.3 г
  • Вес брутто: 92 г