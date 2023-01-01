Светофильтры PGYTECH ND-PL 8/16/32/64 Professional Set для DJI Mavic 3 (уцененный)
Код товара : УТ-00068341
Артикул : P-26A-034 (у)
Причина уценки:
Вскрыта упаковка
6 690 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Светофильтры ND-PL комбинируют эффекты поляризационных и нейтрально-серых фильтров: они помогают избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения, а также позволяют использовать более длительные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтры изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.
Степень затемняющего эффекта ND-PL светофильтров:
- ND8 – 3 ступени
- ND16 – 4 ступени
- ND32 – 5 ступеней
- ND64 – 6 ступеней
Совместимость: для DJI Mavic 3 и Mavic 3 Cine.